Лесосибирский ЛДК № 1 запустил вторую очередь завода по производству топливных гранул

© segezha-group.com

В Красноярском крае, на промышленной площадке АО «Лесосибирский ЛДК № 1» Segezha Group (входит в АФК «Система») со значительным опережением проектных сроков, на пять месяцев раньше запланированного графика, состоялся запуск второй очереди завода по производству топливных гранул ООО «Ксилотек-Сибирь». Таким образом совокупная мощность пеллетного производства компании доведена до 110,5 тыс. т топливных гранул в год.

Первый этап строительства третьей линии производительностью 30 тыс. т в год длился с августа по декабрь 2019 г. По его итогам был запущен в эксплуатацию третий пресс-гранулятор производительностью 4,5 т топливных гранул в час.

Оборудование для второго, завершающего, этапа строительства поступило на комбинат 3 марта с.г. Специалисты АО «Лесосибирский ЛДК № 1» приступили к его монтажу параллельно с разгрузкой и транспортировкой узлов линии. Работы велись на протяжении одного месяца собственными силами комбината без остановки действующего производства и демонтажа зданий, при участии представителей эстонской компании — производителя оборудования Hekotek.

© segezha-group.com

Наряду со слаженностью работы коллективов ЛДК № 1 и компании Hekotek руководитель проекта — технический директор Лесосибирского ЛДК № 1 Евгений Веревкин выделил и инициативу внедрения собственных рационализаторских предложений в качестве основных факторов успешного завершения проекта: «В ходе монтажа команда, в том числе работники, задействованные на строительной площадке, проявила высокий уровень компетентности и профессионального мастерства. Были реализованы рационализаторские предложения, значительно сократившие сроки работ и затраты на их реализацию. Запуск оборудования без сбоев и накладок удалось осуществить именно благодаря работоспособности и самоотдаче команды».

Запуск первых двух технологических линий производства топливных пеллет мощностью 70 тыс. т готовой продукции на промышленной площадке ООО «Ксилотек-Сибирь» в составе Лесосибирского ЛДК № 1 состоялся в декабре 2018 г.

Оборудование предназначено для изготовления пеллет диаметром 6 и 8 мм из отходов производства и обработки пиломатериалов — опилок естественной влажности, а также древесной щепы. Утилизация побочных продуктов лесопиления происходит за счет их преобразования в биотопливо и тепловую энергию.

В настоящее время ежемесячно в Лесосибирске отгружается три контейнерных железнодорожных состава для отправки в балтийские порты и дальнейшей транспортировки в страны ЕС, в первую очередь, Данию.