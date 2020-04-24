Завершилось строительство нового железнодорожного тоннеля на ПривЖД

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В рамках очередного этапа реконструкции станции Гумрак Волгоградского региона Приволжской железной дороги завершилось строительство железнодорожного тоннеля, пролегающего под станционными путями. Протяжённость однопутного электрифицированного тоннеля составляет 83,7 метра, сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Работы велись в рамках комплексной реконструкции станции Гумрак со строительством путепроводной развязки. Наличие железнодорожного тоннеля снизило загруженность горловины станции Гумрак за счёт перенаправления потока грузовых поездов. В результате перспективная пропускная способность участка Гумрак — Максим Горький возросла на 48 поездов в сутки.

Реконструкция станции Гумрак — это один из приоритетных проектов, реализуемых на Приволжской железной дороге. Работы ведутся с 2014 года. За это время длина станционных путей увеличилась до 13,5 км. На заключительном этапе электрификации станции было установлено 308 опор контактной сети, смонтировано 24 км контактной подвески.

В рамках развития пассажирской инфраструктуры на территории станции Гумрак был построен пешеходный мост, а также две пассажирские платформы. Для снижения уровня звукового воздействия по периметру станции были установлены шумозащитные экраны.

Напомним, в 2019 году на развитие Волгоградского региона ПривЖД было направлено более 7,4 млрд руб. Одним из приоритетных проектов в прошлом году стала реконструкция станции Гумрак со строительством путепроводной развязки.