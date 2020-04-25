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Космонавтика

«Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

 © roscosmos.ru

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку модуля «Звезда» Международной космической станции, доставив экипажу продовольствие, воду, топливо и другие грузы.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Старт ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» состоялся в 04:51 мск и был посвящен 75-летию Победы: на борт «Союза» были нанесены георгиевская лента и ордена ВОВ.

Всего грузовик доставил на МКС более 2 тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека — 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы «Родник».

Кроме того, на борту космического грузовика находится информация об участниках войны, собранная «Роскосмосом» в рамках акции «Бессмертный полк на МКС».

 © roscosmos.ru

На борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на пилотируемом корабле «Союз МС-16», запущенном с Байконура 9 апреля.

«Прогресс» показал самое быстрое время по полёту от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут. До этого рекордсменом считался «Прогресс МС-12».

Ранее со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который Госкорпорация «Роскосмос» посвятила 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Автономный полет грузового корабля «Прогресс МС-14» контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.

 © roscosmos.ru
Источник: https://www.interfax.ru/russia/706003

космонавтика , Роскосмос , МКС , "Прогресс-МС"
  • Нет аватара amk6606
    25.04.2010:05:04

    Та лента, которая связана с Великой Отечественной Войной, которая повязывалась на флаг отличившейся в бою части, которой обтягивались колодки ордена Славы и медали «За победу», называется гвардейской.

    Она очень похожа на ленту Креста Святого Георгия, но имеются и отличия. Одно из наиболее видимых — жёлтый (оранжевый) кант по краю георгиевской ленты занимает одну две нитки, не больше, и появляется в результате изготовления (вообще там пять полос — три чёрных и две оранжевых). Такой же кант на гвардейской ленте обязателен и имеет вполне конкретную ширину (как и ширина полос).

    Так какую из лент всё-таки отправили на МКС?

    #1196124
    • Нет аватара Mexa
      25.04.2010:48:06

      Для 99% обывателей это не имеет никакого значения… Мы говорим о Родине, о её героях и подвигах. И символом этого всего является полосатая ленточка.

      И почти всем, за исключением узких специалистов и редких индивидуумов, вообще побоку сколько на ней полосочек, и какой там оттенок черного согласно стандарту RGB…

      #1196127
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    25.04.2010:37:59

    Судя по тексту 3 часа 20 минут меньше, чем 3 часа 19 минут.

    #1196125
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.04.2010:55:21

      Да там дело даже в секундах    

      Ну убрал на всякий случай, чтобы никого не смущать.

      #1196128
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