«Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

© roscosmos.ru

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку модуля «Звезда» Международной космической станции, доставив экипажу продовольствие, воду, топливо и другие грузы.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. Старт ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» состоялся в 04:51 мск и был посвящен 75-летию Победы: на борт «Союза» были нанесены георгиевская лента и ордена ВОВ.

Всего грузовик доставил на МКС более 2 тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека — 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы «Родник».

Кроме того, на борту космического грузовика находится информация об участниках войны, собранная «Роскосмосом» в рамках акции «Бессмертный полк на МКС».

© roscosmos.ru

На борту станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Они прибыли на пилотируемом корабле «Союз МС-16», запущенном с Байконура 9 апреля.

«Прогресс» показал самое быстрое время по полёту от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут. До этого рекордсменом считался «Прогресс МС-12».

Ранее со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который Госкорпорация «Роскосмос» посвятила 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Автономный полет грузового корабля «Прогресс МС-14» контролировали специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС.

© roscosmos.ru