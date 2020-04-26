Обзор строительства и реконструкции инфраструктуры энергетики и ЖКХ
Тепличный комбинат «Майский» в Зеленодольском муниципальном районе Татарстана открыл тепличный блок и новую теплоэлектростанцию
Станция оснащена шестью газопоршневыми установками общей мощностью 20,1 МВт. Данным проектом на предприятии будет завершена 10-летняя программа создания собственной энергосистемы.
Реализация программы позволит закрыть потребности производства на 88% в электрической энергии, на 150% в теплоэнергии и на 100% в углекислом газе.С момента реализации вышеуказанной программы энергоемкость продукции сокращена в три раза с 5,3 до 1,5 тонн условного топлива на одну тонну овощей.
Газораспределительная станция «Приозерск» в Ленобласти готова к эксплуатации
Вблизи сельского поселения Ларионовское Приозерского района прошла церемония ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Приозерск».
Новый объект предназначен для поставки природного газа потребителям города Приозерска, поселков Сосново, Саперное, Коммунары и других населенных пунктов Приозерского района. Одновременно ведется работа по проектированию межпоселковых газопроводов, в перспективе это позволит газифицировать 12,5 тысяч домовладений и квартир.
Котельную для завода по производству картона построили в Павловском Посаде Московской области
В Павловском Посаде на Мишутинском шоссе завершили строительство котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжением завода по производству картона.
Площадь котельной составляет 785 квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Диапазон».
Проект строительства разработан с учетом современных требований и технологий.
Модернизирован один из крупнейших питающих центров Вологодской области
ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило проект замены коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Вологодская», которая обеспечивает электроснабжение значительной части потребителей Вологодской области и перетоки мощности с Костромской и Архангельской энергосистемами. На энергообъекте установлено пять высоконадежных элегазовых выключателей, введено в работу новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики.
Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. Элегазовые аппараты надежнее воздушных аналогов, требуют минимального обслуживания, управляются в дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места диспетчера.
Кроме того, установка элегазовых выключателей позволяет ликвидировать на подстанции воздухораспределительную сеть (компрессоры и воздухопроводы). Благодаря этому исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, снижаются затраты электроэнергии на собственные нужды, высвобождается значительная полезная площадь.
Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики нового поколения при возникновении технологических нарушений в минимальные сроки отключают поврежденный участок электрической сети, снижая до минимума вероятность развития аварии. Персонал может проводить работу с ними также с удаленного автоматизированного рабочего места.
В Невинномысске Ставропольского края завершились масштабные работы по замене старых ламповых светильников уличного освещения на новые — светодиодные
Эта работа проходила в городе с декабря прошлого года. Всего за два с половиной месяца были обновлены все без исключения городские фонари — как на главных улицах, так и в частном секторе.
По итогам его реализации в Невинномысске было заменено 6 148 светильников,
Проведенная работа позволит сэкономить потребление электроэнергии до 65% от общих показателей, а в частном секторе экономия составит и того больше — 86%.
Новое освещение будет интегрировано в систему «Умный город».
При этом никаких расходов на установку новых светильников муниципальный бюджет не понес. Согласно энергосервисному контракту, расплачиваться с исполнителем город будет как раз сэкономленными средствами в рамках текущего бюджета — сокращение энергопотребления проверяется замерами мощности осветительных приборов, а также контролируется приборами учета электроэнергии. Экономия должна произойти и в части расходов на обслуживание уличного освещения, так как новые светильники не обслуживаемые, в них не нужно заменять и утилизировать лампы.
На Куйбышевской железной дороге котельные переводят на альтернативные, более экономичные виды топлива
Данная котельная, расположенная вблизи станции Самара, снабжает тепловой энергией административные и производственные здания автотранспортного комбината. Ранее здесь функционировала котельная, работающая на дизельном топливе, расходы на содержание которой ежегодно превышали 4,2 млн руб.
В конце прошлого года в рамках инвестиционной программы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» здесь была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная, работающая на пеллетах. Напомним, что пеллеты — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства, обладающее высокой теплотворной способностью.
Новая котельная оснащена двумя современными котлами фирмы «Faci 645», оборудована системой автоматики безопасности и регулирования. Схема работы котлов позволяет добиться высокой теплоотдачи, но особенно ценится возможность автоматизации работы данного оборудования. Их обслуживание производится один раз в несколько дней при минимальном участии обслуживающего персонала, которое сводится к удалению золы, чистке горелки и засыпке пеллетов в бункер.
При сгорании одной тонны пеллетов количество выделяемого тепла равно количеству, которое образуется при сгорании 1,6 тонны обычных дров. Данный вид котельных отличает ещё ряд преимуществ: низкая пожароопасность и экологичность, поскольку в дымовых газах отсутствует углекислый газ, а также компактность и высокий КПД. Как отмечают в Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению, за счёт внедрения таких современных технологий с мультипликативным эффектом повышается надёжность теплоснабжения объектов инфраструктуры филиалов ОАО «РЖД» на полигоне Куйбышевской железной дороги.
С начала года в Волгоградской области модернизировали систему освещения в 170 населенных пунктах
В полном объеме завершены масштабные работы по модернизации системы освещения, запланированные на 2019 год. В общей сложности мероприятия по восстановлению освещения улично-дорожной сети затронули 170 населенных пунктов в 33 районах Волгоградской области. Позитивные перемены коснулись более чем 360 тысяч жителей региона.
По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в рамках губернаторского проекта за счет субсидий областного бюджета с начала года построено более 25 километров новых линий освещения, восстановлено более 150 километров существующих линий, заменены более 700 неэнергоэффективных светильников на светодиодные, установлены более 700 новых опор и свыше 2400 современных светильников. Выполненная работа позволила улучшить условия для проживания для более чем 360 тысяч жителей населенных пунктов региона.
Отдельные инвестиционные программы были сформированы для Палласовки, Краснослободска и Городищенского района, где на условиях софинансирования установили 118 новых опор, 527 кронштейнов, 942 светильника.
Уникальную экокотельную построили в микрорайоне Балашихи Московской области
Современную котельную мощностью 49,2 мегаватт достроили в микрорайоне Павлино Балашихи, в сооружении будет не имеющая аналогов в России система рециркуляции газов.
Котельная обеспечит дома строящегося жилого комплекса «Новоград Павлино» отоплением и горячим водоснабжением. Внедренная в нее система рециркуляции газов позволяет сделать так, чтобы часть отработавших газов возвращалась обратно в горелку — это позволяет снизить расход топлива, а также приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота.
Жители 35 жилых корпусов будут обслуживаться высоко-технологической экокотельной. Кроме этого, в рамках комплексной застройки на территории квартала планируется возведение пяти детских садов на 900 мест, двух общеобразовательных школ со спортивными стадионами на 3200 учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра.
По словам застройщика объекта, группы компаний «Московский ипотечный центр» (МИЦ), рециркуляция газов позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 метров.
Введена в строй подстанция «Снежная» в Шерегеше Кемеровской области
Как сообщает департамент электроэнергетики администрации области, подстанцию 35/6 кВ построили в тайге в кратчайшие сроки. В 2018 году провели проектно-изыскательские работы, в 2019 году — строительно-монтажные.
Доставка материалов, оборудования и спецтехники на стройку осложнялась отсутствием подъездных путей. При этом перепад высот на земельном участке под строительство превышал 7 м, что привело к большому объему земляных и планировочных работ.
Тем не менее за неполный год энергетики построили трансформаторную подстанцию площадью 1,6 кв. метров. Подстанция «Снежная» сможет обеспечить электричеством жителей частного сектора пгт Шерегеш и потребителей инфраструктуры нового сектора «Б» горнолыжного курорта Шерегеш: подъемников, гостевых домов и др.
В Джаргалахе Якутии введена в эксплуатацию котельная, работающая на твёрдом топливе
В труднодоступном селе Джаргалах в рамках пилотного проекта была построена новая котельная мощностью 1,5 мегаватт, работающая на твёрдом топливе. Это инновационный проект, который реализован в целях облегчения жизни селян.
В качестве топлива в данной котельной используются отходы деревообработки: щепа и опилки. В объекте есть дробительный цех, производящий из дров щепу.
К котельной в селе в настоящий момент подключены 13 частных домов и шесть социальных объектов.
Главным вопросом для жителей Джаргалаха является вопрос подключения к центральному отоплению оставшихся 52 жилых домов села.
Если жители Джаргалаха расходуют на печное отопление более 7 тысяч кубов дров, то при подключении к центральной системе отопления всех домов села эта цифра сократится до 2,5 тыс. кубов.
В Курчатовском районе Курской области установлены новые линии электроосвещения
В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Курской области» на трех участках региональных дорог были оборудованы линии наружного электроосвещения.
Новые светодиодные фонари появились на участке дороги «Крым — Иванино» и на двух участках трассы «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной». Они обеспечат более комфортные условия передвижения в темное время как для водителей, так и для пешеходов.
Каждая из линий подключена к трансформаторной подстанции, которая обеспечит бесперебойную работу опорных сетей. В проекте используются силовые фланцевые гранёные опоры высотой 8 м, на которых установлены светодиодные светильники уличного освещения мощностью более 120 Вт.
Проектом предусмотрены вечерний и ночной режимы освещения, система их управления полностью автоматизирована. При снижении уровня освещённости дороги до 10 люкс срабатывает фотореле, и включается 100% осветительных приборов. В ночное время, когда интенсивность движения снижается, световой поток с помощью астротаймера уменьшается до 50%.
Всего на трех участках было установлено 212 опор линий электроосвещения. Это позволило повысить безопасность на участках автодорог общей протяженностью более 7,6 км.
Котельные Уссурийска Приморского края переходят на газ
Первая котельная Уссурийска переведена на газ. В ближайшие дни голубое топливо поступит еще на две городские котельные.
Газификация Уссурийска началась с переключения котельной № 66, которая находится на улице Штабского и вырабатывает тепло для жилых домов этого микрорайона.
Как рассказал заместитель главного инженера АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Вячеслав Тихонов, котельную построили в 2017 году и сразу предусмотрели в ней оборудование, работающее на газе. Благодаря газификации округа, котельная переведена с дизельного топлива на более экологическое и дешевое — природный газ.
На первом этапе газификации Уссурийска бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более тысячи абонентов, в том числе детский сад, семь федеральных учреждений и три торговых предприятия. Газификация даст дополнительный стимул развитию бизнеса на территории. Многие крупные инвесторы предлагают нам интересные бизнес-проекты, где главным условием является использование газа как основного энергоресурса. Это, например, цветочные теплицы.
Следом за котельной № 66 на газ перейдут котельные № 13 и 40. Но котлы, работающие на угле, мазуте и дизельном топливе, сохранятся как резервные. В случае непредвиденных ситуаций переключение оборудования будет произведено в течение 1,5 часа. Еще две котельные — № 24 и 27 — будут переведены на газ после подключения четвертого пускового комплекса. Уже подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство новой газовой котельной на улице Арсеньева, 19-а, которая будет отапливать микрорайон «Южный». При этом мазутные котельные в этом микрорайоне № 3 и 25 будут закрыты. Завершено проектирование переоборудования самой крупной котельной города — № 5. Ее перевод на газ займет не менее двух лет.
На территории РКБ в Северной Осетии запущена новая теплоэлектростанция
Теплоэлектростанция обеспечит ресурсами девять медицинских учреждений, расположенных на территории Республиканской клинической больницы и вблизи с ней. Подключение учреждений проходит поэтапно, электроснабжением от нового источника уже обеспечено кардиологическое отделение РКБ, Республиканский центр лечебного и профилактического питания, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Станция переливания крови. На очереди Республиканская детская клиническая больница, Поликлиника № 4, кожвендиспансер, эндокринологический диспансер и патологоанатомическое бюро.
Ввод в работу нового оборудования позволит снизить стоимость электроэнергии в два раза, что позволит существенно сократить расход бюджетных средств за потребленный ресурс.
Мощность теплоэлектростанции 2 МВт, данного объема достаточно для обеспечения существующих объектов электрической и тепловой энергией, а также имеется запас для возможного расширения списка потребителей. Стоимость модуля теплоэлектростанции превышает 82 миллиона рублей. Оборудование немецкого производства, выполнено в блочно-модульном формате. В качестве топлива используется природный газ, электрическая энергия производится газопоршневой генерирующей установкой. Тепловая энергия от станции отгружается в теплоснабжающую систему города.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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