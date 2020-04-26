Обзор строительства и реконструкции инфраструктуры энергетики и ЖКХ

Тепличный комбинат «Майский» в Зеленодольском муниципальном районе Татарстана открыл тепличный блок и новую теплоэлектростанцию

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Станция оснащена шестью газопоршневыми установками общей мощностью 20,1 МВт. Данным проектом на предприятии будет завершена 10-летняя программа создания собственной энергосистемы.

Реализация программы позволит закрыть потребности производства на 88% в электрической энергии, на 150% в теплоэнергии и на 100% в углекислом газе.С момента реализации вышеуказанной программы энергоемкость продукции сокращена в три раза с 5,3 до 1,5 тонн условного топлива на одну тонну овощей.

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Газораспределительная станция «Приозерск» в Ленобласти готова к эксплуатации

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Вблизи сельского поселения Ларионовское Приозерского района прошла церемония ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Приозерск».

Новый объект предназначен для поставки природного газа потребителям города Приозерска, поселков Сосново, Саперное, Коммунары и других населенных пунктов Приозерского района. Одновременно ведется работа по проектированию межпоселковых газопроводов, в перспективе это позволит газифицировать 12,5 тысяч домовладений и квартир.

Котельную для завода по производству картона построили в Павловском Посаде Московской области

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В Павловском Посаде на Мишутинском шоссе завершили строительство котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжением завода по производству картона.

Площадь котельной составляет 785 квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Диапазон».

Проект строительства разработан с учетом современных требований и технологий.

Модернизирован один из крупнейших питающих центров Вологодской области

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило проект замены коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Вологодская», которая обеспечивает электроснабжение значительной части потребителей Вологодской области и перетоки мощности с Костромской и Архангельской энергосистемами. На энергообъекте установлено пять высоконадежных элегазовых выключателей, введено в работу новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики.

Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. Элегазовые аппараты надежнее воздушных аналогов, требуют минимального обслуживания, управляются в дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места диспетчера.

Кроме того, установка элегазовых выключателей позволяет ликвидировать на подстанции воздухораспределительную сеть (компрессоры и воздухопроводы). Благодаря этому исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, снижаются затраты электроэнергии на собственные нужды, высвобождается значительная полезная площадь.

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики нового поколения при возникновении технологических нарушений в минимальные сроки отключают поврежденный участок электрической сети, снижая до минимума вероятность развития аварии. Персонал может проводить работу с ними также с удаленного автоматизированного рабочего места.

В Невинномысске Ставропольского края завершились масштабные работы по замене старых ламповых светильников уличного освещения на новые — светодиодные

Эта работа проходила в городе с декабря прошлого года. Всего за два с половиной месяца были обновлены все без исключения городские фонари — как на главных улицах, так и в частном секторе.

По итогам его реализации в Невинномысске было заменено 6 148 светильников,

Проведенная работа позволит сэкономить потребление электроэнергии до 65% от общих показателей, а в частном секторе экономия составит и того больше — 86%.

Новое освещение будет интегрировано в систему «Умный город».

При этом никаких расходов на установку новых светильников муниципальный бюджет не понес. Согласно энергосервисному контракту, расплачиваться с исполнителем город будет как раз сэкономленными средствами в рамках текущего бюджета — сокращение энергопотребления проверяется замерами мощности осветительных приборов, а также контролируется приборами учета электроэнергии. Экономия должна произойти и в части расходов на обслуживание уличного освещения, так как новые светильники не обслуживаемые, в них не нужно заменять и утилизировать лампы.

На Куйбышевской железной дороге котельные переводят на альтернативные, более экономичные виды топлива

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Данная котельная, расположенная вблизи станции Самара, снабжает тепловой энергией административные и производственные здания автотранспортного комбината. Ранее здесь функционировала котельная, работающая на дизельном топливе, расходы на содержание которой ежегодно превышали 4,2 млн руб.

В конце прошлого года в рамках инвестиционной программы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» здесь была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная, работающая на пеллетах. Напомним, что пеллеты — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства, обладающее высокой теплотворной способностью.

Новая котельная оснащена двумя современными котлами фирмы «Faci 645», оборудована системой автоматики безопасности и регулирования. Схема работы котлов позволяет добиться высокой теплоотдачи, но особенно ценится возможность автоматизации работы данного оборудования. Их обслуживание производится один раз в несколько дней при минимальном участии обслуживающего персонала, которое сводится к удалению золы, чистке горелки и засыпке пеллетов в бункер.

При сгорании одной тонны пеллетов количество выделяемого тепла равно количеству, которое образуется при сгорании 1,6 тонны обычных дров. Данный вид котельных отличает ещё ряд преимуществ: низкая пожароопасность и экологичность, поскольку в дымовых газах отсутствует углекислый газ, а также компактность и высокий КПД. Как отмечают в Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению, за счёт внедрения таких современных технологий с мультипликативным эффектом повышается надёжность теплоснабжения объектов инфраструктуры филиалов ОАО «РЖД» на полигоне Куйбышевской железной дороги.

С начала года в Волгоградской области модернизировали систему освещения в 170 населенных пунктах

В полном объеме завершены масштабные работы по модернизации системы освещения, запланированные на 2019 год. В общей сложности мероприятия по восстановлению освещения улично-дорожной сети затронули 170 населенных пунктов в 33 районах Волгоградской области. Позитивные перемены коснулись более чем 360 тысяч жителей региона.

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По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в рамках губернаторского проекта за счет субсидий областного бюджета с начала года построено более 25 километров новых линий освещения, восстановлено более 150 километров существующих линий, заменены более 700 неэнергоэффективных светильников на светодиодные, установлены более 700 новых опор и свыше 2400 современных светильников. Выполненная работа позволила улучшить условия для проживания для более чем 360 тысяч жителей населенных пунктов региона.

Отдельные инвестиционные программы были сформированы для Палласовки, Краснослободска и Городищенского района, где на условиях софинансирования установили 118 новых опор, 527 кронштейнов, 942 светильника.

Уникальную экокотельную построили в микрорайоне Балашихи Московской области

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Современную котельную мощностью 49,2 мегаватт достроили в микрорайоне Павлино Балашихи, в сооружении будет не имеющая аналогов в России система рециркуляции газов.

Котельная обеспечит дома строящегося жилого комплекса «Новоград Павлино» отоплением и горячим водоснабжением. Внедренная в нее система рециркуляции газов позволяет сделать так, чтобы часть отработавших газов возвращалась обратно в горелку — это позволяет снизить расход топлива, а также приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота.

Жители 35 жилых корпусов будут обслуживаться высоко-технологической экокотельной. Кроме этого, в рамках комплексной застройки на территории квартала планируется возведение пяти детских садов на 900 мест, двух общеобразовательных школ со спортивными стадионами на 3200 учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра.

По словам застройщика объекта, группы компаний «Московский ипотечный центр» (МИЦ), рециркуляция газов позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 метров.

Введена в строй подстанция «Снежная» в Шерегеше Кемеровской области

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Как сообщает департамент электроэнергетики администрации области, подстанцию 35/6 кВ построили в тайге в кратчайшие сроки. В 2018 году провели проектно-изыскательские работы, в 2019 году — строительно-монтажные.

Доставка материалов, оборудования и спецтехники на стройку осложнялась отсутствием подъездных путей. При этом перепад высот на земельном участке под строительство превышал 7 м, что привело к большому объему земляных и планировочных работ.

Тем не менее за неполный год энергетики построили трансформаторную подстанцию площадью 1,6 кв. метров. Подстанция «Снежная» сможет обеспечить электричеством жителей частного сектора пгт Шерегеш и потребителей инфраструктуры нового сектора «Б» горнолыжного курорта Шерегеш: подъемников, гостевых домов и др.

В Джаргалахе Якутии введена в эксплуатацию котельная, работающая на твёрдом топливе

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В труднодоступном селе Джаргалах в рамках пилотного проекта была построена новая котельная мощностью 1,5 мегаватт, работающая на твёрдом топливе. Это инновационный проект, который реализован в целях облегчения жизни селян.

В качестве топлива в данной котельной используются отходы деревообработки: щепа и опилки. В объекте есть дробительный цех, производящий из дров щепу.

К котельной в селе в настоящий момент подключены 13 частных домов и шесть социальных объектов.

© sakha.gov.ru

Главным вопросом для жителей Джаргалаха является вопрос подключения к центральному отоплению оставшихся 52 жилых домов села.

© sakha.gov.ru

Если жители Джаргалаха расходуют на печное отопление более 7 тысяч кубов дров, то при подключении к центральной системе отопления всех домов села эта цифра сократится до 2,5 тыс. кубов.

В Курчатовском районе Курской области установлены новые линии электроосвещения

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В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Курской области» на трех участках региональных дорог были оборудованы линии наружного электроосвещения.

Новые светодиодные фонари появились на участке дороги «Крым — Иванино» и на двух участках трассы «Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной». Они обеспечат более комфортные условия передвижения в темное время как для водителей, так и для пешеходов.

© adm.rkursk.ru

Каждая из линий подключена к трансформаторной подстанции, которая обеспечит бесперебойную работу опорных сетей. В проекте используются силовые фланцевые гранёные опоры высотой 8 м, на которых установлены светодиодные светильники уличного освещения мощностью более 120 Вт.

Проектом предусмотрены вечерний и ночной режимы освещения, система их управления полностью автоматизирована. При снижении уровня освещённости дороги до 10 люкс срабатывает фотореле, и включается 100% осветительных приборов. В ночное время, когда интенсивность движения снижается, световой поток с помощью астротаймера уменьшается до 50%.

© adm.rkursk.ru

Всего на трех участках было установлено 212 опор линий электроосвещения. Это позволило повысить безопасность на участках автодорог общей протяженностью более 7,6 км.

Котельные Уссурийска Приморского края переходят на газ

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Первая котельная Уссурийска переведена на газ. В ближайшие дни голубое топливо поступит еще на две городские котельные.

Газификация Уссурийска началась с переключения котельной № 66, которая находится на улице Штабского и вырабатывает тепло для жилых домов этого микрорайона.

Как рассказал заместитель главного инженера АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Вячеслав Тихонов, котельную построили в 2017 году и сразу предусмотрели в ней оборудование, работающее на газе. Благодаря газификации округа, котельная переведена с дизельного топлива на более экологическое и дешевое — природный газ.

На первом этапе газификации Уссурийска бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более тысячи абонентов, в том числе детский сад, семь федеральных учреждений и три торговых предприятия. Газификация даст дополнительный стимул развитию бизнеса на территории. Многие крупные инвесторы предлагают нам интересные бизнес-проекты, где главным условием является использование газа как основного энергоресурса. Это, например, цветочные теплицы.

© primorsky.ru

Следом за котельной № 66 на газ перейдут котельные № 13 и 40. Но котлы, работающие на угле, мазуте и дизельном топливе, сохранятся как резервные. В случае непредвиденных ситуаций переключение оборудования будет произведено в течение 1,5 часа. Еще две котельные — № 24 и 27 — будут переведены на газ после подключения четвертого пускового комплекса. Уже подготовлена и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство новой газовой котельной на улице Арсеньева, 19-а, которая будет отапливать микрорайон «Южный». При этом мазутные котельные в этом микрорайоне № 3 и 25 будут закрыты. Завершено проектирование переоборудования самой крупной котельной города — № 5. Ее перевод на газ займет не менее двух лет.

© primorsky.ru

На территории РКБ в Северной Осетии запущена новая теплоэлектростанция

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Теплоэлектростанция обеспечит ресурсами девять медицинских учреждений, расположенных на территории Республиканской клинической больницы и вблизи с ней. Подключение учреждений проходит поэтапно, электроснабжением от нового источника уже обеспечено кардиологическое отделение РКБ, Республиканский центр лечебного и профилактического питания, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Станция переливания крови. На очереди Республиканская детская клиническая больница, Поликлиника № 4, кожвендиспансер, эндокринологический диспансер и патологоанатомическое бюро.

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Ввод в работу нового оборудования позволит снизить стоимость электроэнергии в два раза, что позволит существенно сократить расход бюджетных средств за потребленный ресурс.

Мощность теплоэлектростанции 2 МВт, данного объема достаточно для обеспечения существующих объектов электрической и тепловой энергией, а также имеется запас для возможного расширения списка потребителей. Стоимость модуля теплоэлектростанции превышает 82 миллиона рублей. Оборудование немецкого производства, выполнено в блочно-модульном формате. В качестве топлива используется природный газ, электрическая энергия производится газопоршневой генерирующей установкой. Тепловая энергия от станции отгружается в теплоснабжающую систему города.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!