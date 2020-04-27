Компания Техностиль запустила в производство акустические сэндвич-панели

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Компания Техностиль запустила в производство новый вид сэндвич-панелей: Акустические сэндвич-панели.

Снижение уровня шума — важная задача не только для жилых домов, но для объектов, расположенных в производственной зоне. И её удаётся эффективно решить с помощью акустических сэндвич-панелей. Такие материалы способны подавлять и отражать шум. Это стало возможным благодаря применению минеральной ваты и пенополистиролов.

Производство таких панелей выполняется согласно требованиям ГОСТ 23499-79. Процент перфорации стальной обшивки величина расчетная и должна соответствовать требованиям нормативных документов. Перфорация стальных обшивок увеличивает звукопоглощение сэндвич-панелей, тем самым превращая обычную ограждающую конструкцию, еще и в шумопоглощающую преграду. Перфорация стальной обшивки выполнена в виде простого, но геометрически точного «рисунка», что придает конструкции из сэндвич-панелей дополнительную эстетическую составляющую.

Шумопоглощающие свойства не влияют на несущую способность сэндвич-панелей и позволяют работать ограждающей конструкции согласно требованиям СНиП 2.01.07-85. Изделия отличаются разнообразной цветовой гаммой. Подобрать нужный оттенок можно по палитре RAL. Точность цветопередачи, благодаря современному оборудованию соответствует требованию ГОСТ 34180-2017.

Шумопоглощающие сэндвич- панели Техностиль эффективно снижают уровень шума. При этом они также прекрасно выполняют функцию ограждающих конструкций, а перфорация стальных обшивок дает уникальный эстетический эффект, возможны различные комбинации сплошных и перфорированных обшивок для придания зданию или сооружению уникального архитектурного облика. Появление акустических панелей в нашей линейке продукции стало шагом вперёд.