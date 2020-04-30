Кировский завод завершил испытания турбогенератора для ледокола «Урал»

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Завод «Киров-Энергомаш» (входит в группу компаний «Кировский завод») успешно завершил приемо-сдаточные испытания главного турбогенератора (ГТГ) правого борта паротурбинной установки второго серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кировского завода.

«В период испытаний на „Киров-Энергомаше“ работала межведомственная приемочная комиссия, в состав которой вошли представители „Атомфлота“, Балтийского завода, ЦКБ „Айсберг“ (генеральный проектировщик ледоколов серии 22220) и „Русэлпрома“ (изготовитель генератора). Испытания подтвердили работоспособность и надежность конструкции, созданной турбостроителями Кировского завода, что зафиксировано актом приемки, подписанным 29 апреля. В настоящее время проводится упаковка оборудования для последующей отгрузки ГТГ заказчику — Балтийскому заводу», — сказано в сообщении.

Программой-методикой испытаний предусмотрены проверки главного турбогенератора в разных режимах: на холостом ходу и под номинальной нагрузкой 36 МВт в течение 72 часов для подтверждения стабильности работы турбоагрегата, с выходом на 110% номинальной мощности и полным сбросом нагрузки.

Это пятый по счету главный турбогенератор для атомных ледоколов проекта 22220, изготовленный «Киров-Энергомашем» в рамках договоров с Балтийским заводом. В 2017-2019 годах «Киров-Энергомаш» в полном объеме отгрузил заказчику паротурбинные установки для атомоходов «Арктика» и «Сибирь». В настоящее время идет подготовка к испытаниям ГТГ левого борта для «Урала» и изготовление турбоагрегатов для третьего и четвертого серийных ледоколов проекта 22220 по контракту от 18 сентября 2019 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Головной корабль проекта 22220, получивший название «Арктика», был заложен в ноябре 2013 года на Балтийском заводе. Первый серийный ледокол — «Сибирь» — заложен в мае 2015 года, второй серийный — «Урал» — в июле 2016.