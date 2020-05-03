Компании «БЕТАР» и «Вега-Абсолют» запустили в производство счетчики газа со встроенным радиоканалом

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БЕТАР совместно с компанией ООО «Вега-Абсолют» разработали и запускают в производство счетчики газа бытовые малогабаритные СГБМ со встроенным радиоканалом.

Радиоканал реализован по технологии LPWAN на базе протокола LoRaWAN, что позволяет передавать данные на большие расстояния (дальность радиосвязи в плотной городской застройке до 5км) без использования ретрансляторов, а также обеспечивать безотказную работу от встроенной батареи питания (класс устройства А).

Счетчики выпускаются в четырех типоразмерах: G 1,6 (СГБМ-1,6); G 2,5 (СГБМ-2,5); G 3,2 (СГБМ-3,2) и G 4 (СГБМ-4).

Принцип работы радиоканала

В основе принципа передачи данных по технологии LPWAN на базе протокола LoRaWAN на физическом уровне лежит свойство радиосистем — увеличение дальности связи при уменьшении скорости передачи.

LoRaWAN-сеть использует топологию «звезда», где каждое устройство взаимодействует с базовой станцией напрямую. Сети городского или регионального масштаба строятся с использованием конфигурации «звезда из звезд».

Устройство с LoRaWAN-модулем передает данные по радиоканалу на базовую станцию. Станция принимает сигналы от всех устройств в радиусе своего действия, оцифровывает и передаёт на удалённый сервер, используя доступный канал связи (например, Ethernet).

Полученные на сервере данные используются для отображения, анализа, построения отчетов и принятия решений. Управление устройствами происходит с использованием обратного канала связи.

Для передачи данных по радиоканалу применяется нелицензируемый спектр частот, разрешенных к свободному использованию в регионе построения сети (например, 864-865 МГц).