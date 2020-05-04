Отряд кораблей Балтийского флота вернулся из дальнего похода

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Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска 01 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. Дальний поход проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Основными задачами дальнего похода кораблей являлись демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствие с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.

Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый в декабре 2019 г. впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «ИНДРА-2019», трехсторонних учениях с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности.

В общей сложности, СКР «Ярослав Мудрый» и суда обеспечения находились в походе более 7 месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль. Можно сказать, что этот поход балтийцев стал самым протяженным и самым длительным.

Во время похода экипажем сторожевого корабля Балтийского флота были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали морские пехотинцы, находящиеся на борту корабля. В период похода они провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия.

Еще одним достижением экипажей отряда на финальном этапе дальнего похода стал беспрецедентный трансконтинентальный переход вокруг Африки, который был совершен впервые в новейшей истории Балтийского флота.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования Балтийского флота, соединения надводных кораблей флота.

Командир СКР капитан 2 ранга Михаил Наволоцкий доложил командующему Балтийским флотом о том, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Командующий флотом от имени членов Военного совета флота поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе. По традиции, экипажу были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросёнок. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.