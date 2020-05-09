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Для развития пригородных перевозок на территории Томской области ОАО «РЖД» совместно с администрацией Томской области и АО «Кузбасс-пригород» с 25 апреля запустили 2 новых современных вагона для перевозки пассажиров по маршруту Томск-2 — Асино.

Плацкартные вагоны модели 61-4447 отличаются от предыдущих моделей удлиненным на 1 метр кузовом, что делает их более эргономичными, повышенная звукоизоляция делает поездки более комфортными. Кроме этого, вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, для открывания дверей предусмотрены кнопки и автоматическое закрывание. Купе проводников оснащено микроволновыми печами и кулерами.

Пригородное пассажирское движение на территории Томской области осуществляется в двух направлениях: Томск — Асино и Томск — Тайга. Железнодорожная ветка Томск-2 — Асино является неэлектрифицированной, соответственно, в данном направлении организовано движение пассажирских вагонов на тепловозной тяге.

В настоящее время все вагоны пригородных поездов перед отправлением и после каждого рейса проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных и кислородных добавок. Данные препараты безопасны для человека, но активны против широкого спектра вирусов, бактерий, микробов. Для этого в компании обеспечено наличие неснижаемого запаса дезинфицирующего средства, одобренного Роспотребнадзором. Не прошедший такую дезинфекцию поезд не может отправиться в рейс. При необходимости может быть проведена также внеплановая дезинфекция. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, столики, поверхности стен.

Сотрудники компании, взаимодействующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный контроль состояния здоровья — замер температуры тела, опрос о состоянии здоровья в течение дня. Только при отсутствии каких-либо признаков недомогания железнодорожники допускаются к работе.

В билетных кассах и поездах размещена информация о мерах профилактики.

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