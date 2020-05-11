РЖД запустили специальные маршруты для экспорта в Китай бумажной продукции Русского Севера

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РЖД запустила сразу несколько контейнерных маршрутов для экспорта бумажной продукции в Китай.

Так, маршрут со станции Низовка в Архангельской области до станции Забайкальск позволит без проблем доставлять в Китай архангельскую бумажную продукцию.

Первый поезд с архангельской бумагой отправился в путь в конце апреля и через 9 суток, 7 мая, прибыл в Забайкальск. Это первый сухопутный маршрут для доставки архангельской бумаги в Китай. В КНР из Забайкальска бумага также поедет поездом. Экспортером бумаги выступил филиал АО «Группа „Илим“» в Коряжме.

Также в апреле первые поезда с бумагой для Китая были отправлены в Забайкальск из Карелии. На станциях Нигозеро и Сегежа были сформированы четыре состава с продукцией ООО «Карелия Палп» и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. Общий вес груза составил более 9,1 тысячи тонн. Бумага была погружена в 308 контейнеров. Протяженность маршрута — более 7 тыс. км.

Всего для Китая РЖД планируют отправить 8 контейнерных поездов с продукцией этих предприятий.