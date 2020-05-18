На Северной верфи начали резать металл для шестого траулера проекта 170701

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18 мая корабелы судостроительного завода «Северная верфь» приступили к резке металла для очередного морозильного траулера-процессора проекта 170701, строящегося по заказу компаний из группы «Норебо». Заказчиком шестого судна в серии выступает АО «Карат-1».

Данное судно завершит партию траулеров проекта 170701, предназначенных для работы в северо-западной Атлантике. Следующие четыре траулера будут строиться для работы на Дальнем Востоке. Незначительные отличия заключаются в оборудовании, применяемом для работы с разными видами добываемых рыб.

Траулеры проекта 170701 предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, её полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить в море филе и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

© sudostroenie.info

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка

Разработчик проекта — «Наутик Рус»

Длина — 81,6 м

Ширина — 16 м

Скорость — 15 узлов

Водоизмещение — 5500 тонн

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки

Экипаж — 80 человек