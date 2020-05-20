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Транспорт и логистика

В Еврейской автономии открылся новый железнодорожный вокзал

https://static.vl.ru/news/1589947574106_defaulthttps://static.vl.ru/news/1589947574106_default © static.vl.ru

В ЕАО открыт новый вокзальный комплекс, он находится на станции Известковой. Необходимость в нем возникла в связи с увеличением численности населения поселка и росту потока пассажиров. На эти процессы повлиял ввод в эксплуатацию Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

Станция Известковая — важный транспортный узел, обеспечивающий формирование новых грузопотоков, теперь заслуженно обладает современной пассажирской инфраструктурой для обслуживания пассажиров на самом высоком уровне.

На вокзале площадью 1,5 тысяч квадратных метров есть все для комфортного пребывания пассажиров. — Это просторный зал ожидания, помещение для хранения ручной клади, буфет, санитарные комнаты и душевые, билетные кассы. На втором этаже обустроены комнаты отдыха и медпункт. Для пассажиров с детьми есть специальная комната с отдельным санузлом и душевой, — рассказали во время открытия.

Необходимая инфраструктура предусмотрена и для удобства маломобильных групп населения. — Так, входы в здание оборудованы пандусами, установлен подъемник на второй этаж, есть билетная касса с пониженным окном и средства связи с кассиром для слабослышащих, — добавляют в РЖД.

Кроме того, созданы все условия для соблюдения противоэпидемиологических мер: организована регулярная санобработка контактных зон и предметов интерьера, установлены санитайзеры для обработки рук, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, обеспечено информирование о профилактике инфекции. Строительство железнодорожного вокзала началось в 2018 году.

 © riabir.ru

 © riabir.ru

 © riabir.ru

 © riabir.ru

https://riabir....tkovom-eao.html

Источник: https://www.dvnovosti.ru/eao/2020/05/20/114791/

РЖД, ЕАО, Евре́йская автоно́мная о́бласть, станция, вокзал
  • Нет аватара абрамыч
    20.05.2012:30:47

    Название станции на идише! В Изгаиле тоже Гусский должен стать официальным

    Отредактировано: абрамыч~12:32 20.05.20
    #1198326
    • Kolyda Kolyda
      20.05.2015:38:36

      абрамыч, Вам ли возмущаться надписью идиш в Еврейской автономии…

      … необходимость в нем возникла в связи с увеличением численности населения поселка и росту потока пассажиров. На эти процессы повлиял ввод в эксплуатацию Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

      Китайцы деятельно осваивают ресурсы Дальнего Востока. В восьмидесятые годы, когда мы пускали в Известковой обогатительную фабрику, новым вокзалом для советских рабочих никто не озаботился.

      А сколько кедрового ореха мы набили тогда в окрестностях Известкового!!! Я полный рюкзак орехов привез из командировки.

      #1198363
    • Нет аватара denio125
      20.05.2016:42:15

      Того же мнения!

      #1198374
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