В Еврейской автономии открылся новый железнодорожный вокзал

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В ЕАО открыт новый вокзальный комплекс, он находится на станции Известковой. Необходимость в нем возникла в связи с увеличением численности населения поселка и росту потока пассажиров. На эти процессы повлиял ввод в эксплуатацию Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината.

Станция Известковая — важный транспортный узел, обеспечивающий формирование новых грузопотоков, теперь заслуженно обладает современной пассажирской инфраструктурой для обслуживания пассажиров на самом высоком уровне.

На вокзале площадью 1,5 тысяч квадратных метров есть все для комфортного пребывания пассажиров. — Это просторный зал ожидания, помещение для хранения ручной клади, буфет, санитарные комнаты и душевые, билетные кассы. На втором этаже обустроены комнаты отдыха и медпункт. Для пассажиров с детьми есть специальная комната с отдельным санузлом и душевой, — рассказали во время открытия.

Необходимая инфраструктура предусмотрена и для удобства маломобильных групп населения. — Так, входы в здание оборудованы пандусами, установлен подъемник на второй этаж, есть билетная касса с пониженным окном и средства связи с кассиром для слабослышащих, — добавляют в РЖД.

Кроме того, созданы все условия для соблюдения противоэпидемиологических мер: организована регулярная санобработка контактных зон и предметов интерьера, установлены санитайзеры для обработки рук, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, обеспечено информирование о профилактике инфекции. Строительство железнодорожного вокзала началось в 2018 году.

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