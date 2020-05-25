На Камчатке впервые запущен замкнутый цикл переработки рыбной продукции
Тымлатский рыбокомбинат начал выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки «Омега-3», больше знакомой как рыбий жир. Существенное отличие от рыбного жира предыдущего поколения — качественно улучшенный состав.
В ход идёт красная дикая рыба, поэтому конечный продукт имеет не сопоставимые с аналогами потребительские качества. Это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи рыбы, не просто первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов.
Для камчатской рыбной отрасли это первый пример того, как полностью переработать самый ценный биоресурс — лосось. Из отходов рыбного производства предприятие уже давно изготавливало рыбную муку, а для производства биодобавки используются рыбные головы. Запуск такого производства обошёлся предприятию в 1,3 млрд рублей.
«Это определённый риск для нас, но мы добились качества, теперь главное, выйти на рынки, российские в первую очередь. Мы хотим насытить российский рынок, создать конкуренцию иностранному поставщику», — рассказал А. Литвиненко, гендиректор «Тымлатского рыбокомбината». Такого опыта до сих пор в России не было, биодобавку изготавливали фармацевтические компании, закупая полуфабрикаты. Продукция прошла международную сертификацию, и в ближайшее время предприятие планирует выйти на международный рынок. Для камчатцев развитие производства будет означать удешевление продукции и появление новых форм: предполагается запуск более концентрированного продукта и детской линейки «Омега-3». В ближайшие дни биодобавку в качестве гуманитарной помощи отвезут в клиники.
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