БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после ремонта

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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после восстановления технической готовности на судоремонтном предприятии в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Экипаж корабля проверит работоспособность машин, механизмов, бортовых радиотехнических систем и вооружения после ремонта. Моряки проведут необходимые замеры технических параметров, в том числе скорости хода, проведут учения по корабельной организации и управлению оружием, а также борьбе за живучесть.

После возвращения в Североморск экипаж БПК приступит к подготовке к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля — 29,5 узла, автономность — 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение — 7 480 тонн.