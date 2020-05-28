На юго-востоке Москвы запустили движение по новому путепроводу
На юго-востоке столицы запустили движение по новому путепроводу от улицы Пруд Ключики до 1-ой Фрезерной. Четырёхполосная магистраль проходит над Московским центральным кольцом.
Это важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородский друг с другом. Теперь время в пути для автомобилистов здесь сократится в шесть раз, и перемещение общественного транспорта будет ускорено в разы.
Для пешеходов сделали тротуары, благодаря этому можно быстро добраться от станции МЦК до расположенных рядом предприятий и организаций.
Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/184920
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