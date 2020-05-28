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Дорожное строительство

На юго-востоке Москвы запустили движение по новому путепроводу

 © stroi.mos.ru

На юго-востоке столицы запустили движение по новому путепроводу от улицы Пруд Ключики до 1-ой Фрезерной. Четырёхполосная магистраль проходит над Московским центральным кольцом.

Это важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородский друг с другом. Теперь время в пути для автомобилистов здесь сократится в шесть раз, и перемещение общественного транспорта будет ускорено в разы.

Для пешеходов сделали тротуары, благодаря этому можно быстро добраться от станции МЦК до расположенных рядом предприятий и организаций.

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru
Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/184920

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Москва, путепровод
  • Нет аватара alex_uns
    28.05.2016:02:34

    тротуаров не видно…

    #1199441
    • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      28.05.2020:19:12

      Внимательно посмотрите. Есть там тротуары — видно и на втором фото (где женщина с пакетом идёт вдалеке — она по тротуару идёт) и на первом фото, где мост снят сверху.

      #1199478
  • александр столярчук александр столярчук
    28.05.2018:09:30

    Хоть бы схему какую нибудь.

    #1199463
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