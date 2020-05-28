Локомотивы «Синара» расширяют географию присутствия

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Электровозы «Синара» серии 2ЭС6, выпускаемые на заводе «Уральские локомотивы», начали водить поезда до города Вязьма, Смоленской области — последней узловой железнодорожной станции, электрифицированной постоянным током, перед границей с Белоруссией. Ранее движение грузовых составов уральскими машинами в западном направлении ограничивалось станцией Рыбное Рязанской области. Таким образом, полигон эксплуатации локомотивов 2ЭС6 теперь простирается от угольных разрезов Кемеровской области до морских портов на северо-западе России и границ с Белоруссией.

«Популярность и массовость использования наших электровозов „Синара“ обеспечивается благодаря хорошим эксплуатационным качествам и безотказности в работе, — отметил генеральный директор Олег Спаи. — Мы ответственно относимся к поддержанию высокого уровня надежности выпускаемой продукции на протяжении длительного времени, поэтому наши специалисты постоянно анализируют техническое состояние и работоспособность машин в эксплуатации».

Так, у гарантийного парка локомотивов 2ЭС6 по итогам 1 квартала 2020 года коэффициент готовности к работе в любой момент времени составляет 0,985 (98,5%). У локомотивов, которые находятся на сервисном обслуживании завода-изготовителя, он равен 1 (100%), при том, что заданный уровень по техническим условиям на электровозы составляет 0,97 (97%). Несмотря на то, что гарантийный срок у выпускаемых локомотивов составляет 2 года, «Уральские локомотивы» предоставляют специальную гарантию на отдельные узлы, например, колесная пара, зубчатое колесо и т. д. , сроком до 10 лет.

В рейтинге новых локомотивов, который формирует Проектно-конструкторское бюро Дирекции тяги ОАО «РЖД», по итогам первого квартала 2020 года электровозы «Синара» входят в пятерку лидеров. Всего в рейтинге, составляемом по множеству показателей, участвует 16 серий электровозов разных производителей, которые эксплуатируются на железных дорогах страны. Отметим, что первое место по локомотивам гарантийного парка у еще одного электровоза, выпускаемого «Уральскими локомотивами», — «Гранит» серии 2ЭС10.

На середину мая различные грузы по стране перевозят 1045 электровозов «Синара», общий пробег которых в ближайшее время преодолеет отметку в один миллиард км. Локомотивы ежедневно работают на Октябрьской, Московской, Куйбышевской, Южно-Уральской, Свердловской и Западно-Сибирской железных дорогах.