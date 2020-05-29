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На «Окской судоверфи» в Навашино сдано в эксплуатацию сухогрузное судно «Петротранс — 5901» (строительный номер 5901). Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Сданный сухогруз стал головным в серии из 10 судов, которые будут построены на местном предприятии. Строительство ведется для компании «Петротранс», которая выступает лизингополучателем. Закачиком работ выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Всего судоверфи предстоит построить 15 судов данного проекта, 10 из которых предназначены для судоходной компании «Астрол».

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6,0 м

Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз