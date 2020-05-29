В Москве ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест
Детский сад на 220 мест в составе жилого комплекса «Наследие» на востоке столицы сдан в эксплуатацию. В двухэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. метров разместятся 11 групп по 20 детей в каждой.
В группах предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфетные и санузлы. Здесь также есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещение универсальной кружковой и медицинский блок. Для детей с нарушениями речи откроется кабинет логопеда. Все помещения приспособлены для маломобильных людей и оборудованы мебелью.
На территории расположены спортивные и игровые площадки с теневыми навесами, высажены цветы и кустарники.
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