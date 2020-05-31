Завод ТОНАР выпустил новый российский зерновоз Тонар-9598

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Завод ТОНАР традиционно проектирует и выпускает к каждой уборочной кампании новинки в линейке полуприцепов-зерновозов. При этом покупатель может быть и сельхозтоваропроизводителем, и перевозчиком, и зернотрейдером. Для решения поставленных технических и экономических задач каждый выбирает для себя наиболее подходящую модель полуприцепа.

Первая единица новой техники была отгружена для крупнейшего зернотрейдера и лидера Поволжского агросектора, изготовленная по согласованному техническому заданию.

© www.tonar.info

Четырехосный полуприцеп с разнесенными осями, позволяющий использовать осевые нагрузки с максимальным КПД. Разгрузка осуществляется на боковые стороны посредством двух подпольных гидроцилиндров, а распашные ворота служат для универсализации полуприцепа при перевозке обратных грузов.

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Со склада готовой продукции полуприцеп-зерновоз Тонар-9598 отправился в свой первый рейс. Удачной дороги и попутного ветра!