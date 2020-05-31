Компания «Рубеж» представила новую разработку систему автоматической пожарной сигнализации

© td.rubezh.ru

На выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow 2019, которая проходит с 19 по 22 марта, компания RUBEZH представила новейшую разработку.

Децентрализованная система автоматической пожарной сигнализации, соответствующая ГОСТ, EN 54 (европейский стандарт), NFPA 72 (американский стандарт). Состоит из отдельных приборов (станций), каждый из которых является законченным устройством, способным работать автономно.В

СИСТЕМЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРФЕЙСОВ:

1) LAN — локальная вычислительная сеть применяется для мониторинга и конфигурирования системы. Значительно ускорена работа по Ethernet (по сравнению с МС-Е).

2) Резервированная локальная сеть управления позволяет объединять до 64 узлов, 21 из которых приёмно-контрольные приборы (станции). Физический уровень интерфейса RS-485. Длина 1000 м. RS-485 до 921,6 кбит/с.

3) Резервированная сеть MMI позволяет подключать к каждому прибору до 8 дополнительных копирующих приборных пультов управления. Физический уровень интерфейса — RS-485. Длина 1000 м. Пульты могут быть приборные и системные. Приборные подключаются к контроллеру прибора (разъём на блоке PMU-5) и через специальный блок MMI-2. Системные пульты включаются в локальную сеть управления.

4) Кольцевая сеть индикации позволяет подключить к каждому пульту управления до 8 панелей индикации. Физический уровень интерфейса — токовая петля. Расстояние между узлами до 1000 м.