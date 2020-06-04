Холдинг «Вертолеты России» передал Ми-8МТВ-1 камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал заказчику — авиакомпании «Витязь-Аэро» вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Машина будет эксплуатироваться на Камчатке.

Вертолет Ми-8МТВ-1 передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. Контракт на поставку воздушного судна был подписан 28 июня 2019 года.

Машина оборудована бортовой стрелой с лебедкой (ЛПГ-150М), грузоподъемностью до 300 кг, позволяющей проводить спасательные операции. Также выполнена доработка под установку внешней тросовой подвески, на которой можно перевозить груз, максимальным весом до 4 тонн — в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов. Подготовлено место под установку дополнительных топливных баков, что может значительно увеличить дальность полетов.

«Ми-8МТВ-1 ранее уже поставлялись для Камчатского края, они используются для выполнения широкого спектра задач. Вертолеты данной серии остаются востребованными у эксплуатантов: их отличает надежность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В авиапарке «Витязь-Аэро» более 20 вертолетов Ми-8 разных модификаций, в числе которых 3 многоцелевых транспортных Ми-8МТВ-1. Винтокрылые машины вылетают на суда в акваторию Тихого океана, выполняют работы с подвеской, доставляют грузы и пассажиров в отдаленные места полуострова, на Командорские и Курильские острова, выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. работают на хели-ски (разновидность горнолыжного спорта),

Также авиакомпания располагает вертолетом Ми-8МТВ-1 с салоном повышенной комфортности, который служит для деловых и туристических поездок по Камчатке в комфортных условиях: до 9 пассажиров могут отправиться в любую точку полуострова и даже проводить деловые переговоры на борту вертолета, благодаря повышенной шумоизоляции.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 производства КВЗ могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.