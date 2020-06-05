Холдинг «РЖД» полностью завершил проходку тоннеля Чортановци в Сербии

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ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД») полностью завершило проходку тоннеля Чортановци на участке Стара Пазова — Нови Сад железнодорожной линии Белград — Будапешт. Общая готовность объекта достигла 91%. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года.

Тоннель представляет собой два параллельных ствола общей протяженностью 2,2 км. 5 июня бригады, осуществляющие проходку с северного и южного ходов тоннеля, завершили проходку левого ствола тоннеля. Проходка правого ствола была закончена в начале апреля этого года. Также уже готово более 1,3 погонных км постоянной обделки сооружения, проведено обустройство противооползневых конструкций, а также выполнена проходка одного из двух поперечных служебных проходов.

Всего за период строительства предстоит произвести выемку грунта в объеме более 300 тыс. куб. м, уложить более 170 тыс. кубических метров бетона с использованием почти 12 тыс. тонн арматуры и стальных металлоконструкций.

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ООО «РЖД Интернешнл» реализует масштабный проект реконструкции сербских железных дорог на особенно ответственном участке линии Белград — Будапешт. Именно здесь идет строительство двух уникальных сооружений — тоннеля и виадука в районе Чортановцев, представляющие собой единый комплекс капитальных железнодорожных конструкций, которые обеспечат скорость движения поездов до 200 км/ч.

Компания также осуществляет реконструкцию и строительство скоростной двухпутной железнодорожной линии Стара Пазова — Нови Сад. В рамках проекта производится укладка верхнего строения пути, ведутся работы по строительству 28 искусственных сооружений: галерей, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков и мостов, включая новую станцию Бешка, остановочный пункт Карловички Винограды, реконструкцию станций Инджия, Сремски Карловци и Петроворадин.

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Кроме того, ведется деятельность в рамках подписанного в январе 2019 года контракта между ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Инфраструктура железных дорог Сербии», включающего в себя выполнение комплексных работ по модернизации и реконструкции систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и телекоммуникаций с созданием Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов в Республике Сербии. Создание такого центра позволит железным дорогам страны выйти на принципиально иной технологический, «цифровой», уровень управления, планирования и прогнозирования грузовых и пассажирских перевозок. Завершение этих работ планируется в несколько этапов в период с 2023 по 2025 годы.