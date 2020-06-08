«Октава» объявила начало продаж новых сетов микрофонов МК-012

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5 июня в России открыты продажи новой модульной системы МК-012 от лидера по производству микрофонной техники в России — завода «Октава» Госкорпорации Ростех. На базе популярного конденсаторного микрофона МК-012 разработана линейка сетов, которая позволяет звукорежиссеру сократить парк микрофонов, сохраняя универсальные возможности студии.

Микрофон со сменными капсюлями МК-012 — самый популярный продукт «Октавы». Он отличается небольшими габаритными размерами, обладает хорошей чувствительностью и низким уровнем шумов, подходит для работы в студии, дома и для полевых записей. Капсюль микрофона состоит из тонкой мембраны, подвешенной над электропроводящей пластиной. Особенности этого элемента и определяют принцип работы и звучание.

«Микрофоны Октава МК-012 — это, прежде всего, универсальность. Завод выпускает не только микрофоны, но и различные капсюли к ним, которые можно приобрести отдельно. Изучив потребности клиентов, мы создали новую, очевидную для звукорежиссера ценность. Предварительно собранные наборы сочетают в себе качества узкомембранных и широкомембранных микрофонов. Задача сетов — расширить возможности использования микрофона», — рассказала директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

«Октава» предлагает четыре новых сета — МК-012-10, МК-012-20, МК-012-30 и МК-012-40. Каждый состоит из трех узкомембранных капсюлей с разной характеристикой направленности и одного дополнительного, который делает комплект уникальным. Разнообразие капсюлей в наборах позволяет менять характер звучания, используя всего один микрофон.

«Узкомембранные микрофоны — это натуральное звучание, широкий частотный диапазон. За счет этого они подходят для записи акустических гитар, любых струнных инструментов, ансамблей, хоров, а также для ударных. Широкомембранные — высокая чувствительность, глубина и объем звука, детализация. Такой микрофон придает характер звуку и подходит для записи не только инструментов, но и для вокала», — пояснил дизайн-директор завода «Октава» Владимир Шипилов.

Расширенная комплектация МК-012 с тремя узкомембранными капсюлями уже давно популярна на рынке. Разные характеристики направленности капсюлей позволяют получить разные характеры звучания. Теперь к этому добавляются возможности микрофонов МК-101, МК-102, МК-103 и МК-104. С подобными сетами уже знакомы западные музыканты.