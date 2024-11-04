termometrix 04 ноября 2024, 10:26 Спортивные объекты
В Воронеже открыли новый стадион «Факел»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Стоимость стадиона превысила 1,5 млрд руб.Его вместимость — 10 052 места.
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