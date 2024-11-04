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termometrix 04 ноября 2024, 10:26 Спортивные объекты

В Воронеже открыли новый стадион «Факел»

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 © riavrn.ru

Стоимость стадиона превысила 1,5 млрд руб.Его вместимость — 10 052 места.

 © riavrn.ru

 © img.championat.com

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

 © riavrn.ru

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Источник: https://riavrn.ru/stories/vperedi-m...onezhe-otkryli-novyj-stadion-fakel/

спортивные объекты, Воронежская область
  • Нет аватара pipidon
    04.11.2414:57:54

    Так стадион открыли практически в начале сезона ещё. На нем уже немало игр провел «Факел» и тренер уже не Черевченко, как на табло, а Дмитрий Пятибратов.

    Сам факт открытия нового стадиона — это здорово, но новость сильно запоздала.

    #1291762
  • Нет аватара Lanus
    04.11.2417:09:57

    Туалеты на стадионе только женские. Мужики мочатся под деревом на Донбассе. Пока ещё.

    #1291785
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