В Воронеже открыли новый стадион «Факел»

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Стоимость стадиона превысила 1,5 млрд руб.Его вместимость — 10 052 места.

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© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

© riavrn.ru

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