Крыловский центр разработал первый российский ледокол на СПГ

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ЦКБ «Балтсудопроект» (входит в ФГУП «Крыловский государственный научный центр», КГНЦ) разработало по заказу ФГУП «Росморпорт» технический проект ледокола, работающего на двух видах топлива (дизельном и СПГ), мощностью 13 МВт. Как сообщили Sudostroenie.info 23 июня в пресс-службе КГНЦ, судно имеет проектный номер 23620.

На данный момент единственным действующим ледоколом на природном газе является финский ледокол Polaris. Проект 23620 примечателен тем, что это первый российский ледокол с главной энергоустановкой на СПГ и первый в мире ледокол на СПГ с системой динамического позиционирования класса 2 (DYNPOS-2).

Длина ледокола проекта 23620 составляет 95,6 м, ширина — 22,5 м, осадка — 8,0 м, ледопроходимость — 1,5 м, скорость полного хода — 16 узлов, экипаж — 22 человека. Судно имеет ледовый класс Icebreaker7.