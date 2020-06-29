«Газпром нефть» начала первый этап испытаний будущего комплекса глубокой переработки нефти

© metalinfo.ru

Омский НПЗ «Газпром нефти» проводит первый этап испытаний технологического оборудования строящегося комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Проверка необходима для контроля герметичности всего оборудования, в том числе теплообменников, насосов и емкостных аппаратов. Будущий комплекс мощностью 2 млн тонн позволит Омскому НПЗ повысить глубину переработки нефти и гибко регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов. КГПН является частью программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2008 года. Инвестиции компании в комплекс составляют 60 млрд рублей. Завершить строительные работы планируется в 2021 году.

Первый этап предусматривает испытание на установке производства водорода. Следующий этап — проведение испытаний на основной секции комплекса, установке гидрокрекинга, предназначенной для получения дизельного топлива, бензина и авиакеросина. По системам под давлением подают воду и пар для промывки и опрессовки оборудования. После подтверждения абсолютной герметичности оборудования, от которого зависит уровень экологической безопасности и надежности производства, специалисты смогут приступить к проведению пусконаладочных работ.

Проектом предусмотрены современные природоохранные решения, которые дополнительно снизят влияние производства на окружающую среду. В том числе предусмотрена система для улавливания отходящих паров, которые могут образовываться в процессе производства, и использования их для выпуска товарной продукции. Строительство комплекса глубокой переработки нефти включено в сводный план федерального проекта «Чистый воздух».

Строительство комплекса глубокой переработки нефти наряду с другими проектами модернизации позволит Омскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти до 97%, повысив тем самым долю выпуска наиболее востребованной продукции. В проект комплекса заложены специальные технические решения, одновременно работающие на повышение эффективности и снижение воздействия будущего производства на окружающую среду.