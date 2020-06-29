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Транспорт и логистика

Поезда дальнего следования спустя 23 года возобновили движение через Волгодонск в Ростовской области

 © company.rzd.ru

Холдинг «РЖД» возобновил курсирование поездов дальнего следования через Волгодонск в Ростовской области, прекращенное 23 года назад. Первый состав прибыл на станцию 28 июня.

Для жителей города и многих других населенных пунктов, расположенных на данном направлении, это стало долгожданным событием. Теперь они смогут без пересадок путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России.

Модернизация данного участка будет способствовать внедрению принципиально новой для сети железных дорог России технологии разделения железнодорожных потоков на преимущественно пассажирское и грузовое направления.

Открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

На первом этапе, 3 года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 км железнодорожного пути на участке Волгодонская — Морозовская, законсервированного еще в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации. В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская — Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2,5 км.

Все это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая — Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Поезд № 465/466 Астрахань — Имеретинский курорт теперь курсирует по измененному маршруту: через участок Морозовская — Волгодонская — Куберле.

 © s.1rnd.ru

 © rostovgazeta.ru
Источник: https://company.rzd.ru/ru/9354/page/104069/?id=252904

РЖД , Ростовская область
  • Alex M Alex M
    29.06.2018:39:16

    Почти всю жизнь каждое лето проводил в Ростовской области, Ростов Волгодонск знаю, но хоть убейте не понимаю что куда как открылось, и как там поезда проходят теперь. Если можно схему, пытался искать, но увы не находится

    #1201898
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      29.06.2019:20:13

      Волгодонск стоит на линии Морозовская-Куберле, это была полузаброшенная перемычка между двумя крупными магистралями, которые идут из Волгограда на запад и юго-запад. Вот видать оживили, и теперь этот поезд выходит из Волгограда на запад, а потом через Волгодонск переходит на юго-западное направление.

      #1201905
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