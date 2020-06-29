Поезда дальнего следования спустя 23 года возобновили движение через Волгодонск в Ростовской области

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Холдинг «РЖД» возобновил курсирование поездов дальнего следования через Волгодонск в Ростовской области, прекращенное 23 года назад. Первый состав прибыл на станцию 28 июня.

Для жителей города и многих других населенных пунктов, расположенных на данном направлении, это стало долгожданным событием. Теперь они смогут без пересадок путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России.

Модернизация данного участка будет способствовать внедрению принципиально новой для сети железных дорог России технологии разделения железнодорожных потоков на преимущественно пассажирское и грузовое направления.

Открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

На первом этапе, 3 года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 км железнодорожного пути на участке Волгодонская — Морозовская, законсервированного еще в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации. В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская — Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2,5 км.

Все это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая — Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Поезд № 465/466 Астрахань — Имеретинский курорт теперь курсирует по измененному маршруту: через участок Морозовская — Волгодонская — Куберле.

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