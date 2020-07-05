Красноярское предприятие оборонного комплекса запустило производство комплектующих для ИВЛ

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АО «НПП «Радиосвязь» в апреле 2020 года начало производство клапанов для кислородно-дыхательной терапии, в том числе для аппаратов искусственной вентиляции легких.

В кратчайшие сроки на АО «НПП «Радиосвязь», которое загружено на 100% под выполнение государственного оборонного заказа, было организовано производство кислородных клапанов для аппаратов ИВЛ двух видов: клапан без возможности регулирования давления подачи кислорода и клапан с вентилем с возможностью регулирования подачи кислорода. В апреле предприятием приняты заявки на изготовление 600 штук кислородных клапанов, из них изготовлено порядка 400 единиц.

Из них 56 штук было поставлено в КГКУ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн», 23 штуки — в медучреждения Норильска.

«Проблем при реализации поставленной задачи не возникло. За три дня мы нашли необходимые материалы, а технологическую составляющую сделали за сутки», — прокомментировал генеральный директор АО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru

© krskstate.ru