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Транспорт и логистика

Коломенский завод отправил в Самару три электровоза

 © in-kolomna.ru

Коломенский завод отправил три электровоза ЭП2К в Самару на Куйбышевскую железную дорогу. Всего за этот год, предприятие изготовит для этого депо 19 таких локомотивов.

Электровозы ЭП2К эксплуатируются на Куйбышевской железной дороге с начала 2020 года. Начиная с января, они ежемесячно направляются в депо Самара, где в настоящее время уже эксплуатируются 8 коломенских электровозов. Электровозы ЭП2К водят фирменные пассажирские поезда, в том числе и с двухэтажными вагонами, по маршрутам Самара-Москва, Самара-Барабинск и на всех направлениях Куйбышевской железной дороги.
Источник: http://in-kolomna.ru/novosti/ekonom...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Коломенский завод, РЖД, электровоз, ЭП2К
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