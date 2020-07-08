Коломенский завод отправил в Самару три электровоза

© in-kolomna.ru

Коломенский завод отправил три электровоза ЭП2К в Самару на Куйбышевскую железную дорогу. Всего за этот год, предприятие изготовит для этого депо 19 таких локомотивов.

Электровозы ЭП2К эксплуатируются на Куйбышевской железной дороге с начала 2020 года. Начиная с января, они ежемесячно направляются в депо Самара, где в настоящее время уже эксплуатируются 8 коломенских электровозов. Электровозы ЭП2К водят фирменные пассажирские поезда, в том числе и с двухэтажными вагонами, по маршрутам Самара-Москва, Самара-Барабинск и на всех направлениях Куйбышевской железной дороги.