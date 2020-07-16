Ростех испытывает модернизированный навигационный комплекс для самолетов Ил-96

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Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха приступила к сертификационным испытаниям модернизированного навигационного комплекса для широкофюзеляжных авиалайнеров семейства Ил-96. Тестирование пройдет на борту летающей лаборатории Ил-96-300.

Комплекс модернизирован специалистами Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех. Оборудование позволяет лайнеру следовать по маршруту с допустимым отклонением не более 1 морской мили и осуществлять приземление в условиях плохой видимости с допустимым отклонением не более 0,3 морской мили. Применение модернизированного навигационного комплекса повысит безопасность полетов и позволит упростить экипажам процесс захода на посадку.

Разработка соответствует последним требованиям к навигационному оборудованию широкофюзеляжных лайнеров, совершающих полеты в Европейской общей авиационной зоне, в том числе над безориентирной местностью — океанами, пустынями, протяженными лесными массивами. Такие маршруты являются наиболее сложными для навигации, поскольку пилоты не могут определить местоположение самолета визуально и ориентируются в пространстве с помощью приборов.

«Создание высокотехнологичной авионики идет в плотной кооперации приборостроительных и авиационных предприятий Ростеха. Разрабатывая новые и модернизируя действующие системы, мы решаем задачи импортозамещения и развиваем производство конкурентоспособной отечественной авионики. Новый навигационный комплекс создан на российской элементной базе с учетом действующих международных требований к системам навигации. Мы планируем завершить его сертификацию к концу этого года», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Модернизированное оборудование получат самолеты типа Ил-96-300, часть элементов пилотажно-навигационного комплекса будет применяться на перспективном Ил-96-400М.Первый экземпляр нового широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М находится в цехе окончательной сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех). В настоящее время завершается стыковка агрегатов планера и ведется монтаж самолетных систем.