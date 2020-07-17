В Краснодарском крае запустили новую линию производства полипропилена из вторсырья
Предприятиев в Северском районе перерабатывает отработанную пластиковую тару в полипропиленовые гранулы. Их используют при создании упаковочных пленок, мебели, деталей машинного оборудования и электроприборов, а также в медицине, строительстве и производстве товаров широкого потребления. Новая линия позволит дополнительно создавать 600 тонн готовой продукции в месяц.
В конце прошлого года ООО «ВМВ» получило льготный заем регионального Фонда развития промышленности на 5 лет под 4% годовых на общую сумму 19,9 млн рублей.
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