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В Краснодарском крае запустили новую линию производства полипропилена из вторсырья

 © admkrai.krasnodar.ru

Предприятиев в Северском районе перерабатывает отработанную пластиковую тару в полипропиленовые гранулы. Их используют при создании упаковочных пленок, мебели, деталей машинного оборудования и электроприборов, а также в медицине, строительстве и производстве товаров широкого потребления. Новая линия позволит дополнительно создавать 600 тонн готовой продукции в месяц.

В конце прошлого года ООО «ВМВ» получило льготный заем регионального Фонда развития промышленности на 5 лет под 4% годовых на общую сумму 19,9 млн рублей.

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/543234/

Краснодарский край, переработка отходов, малый и средний бизнес
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