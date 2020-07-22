Подмосковье с высоты — сердце России
Московская область неразрывно связана со столицей, несмотря на отдельный административный статус в наши дни. На фоне других регионов страны Московская область относительно небольшая — всего 44 тыс км2. Но по меркам Европы это площадь целого государства, например, Дании. Подмосковье — современный регион с огромным экономическим потенциалом. А ещё это прекрасное место с богатейшей тысячелетней историей, привлекающее путешественников со всей России и из-за рубежа.
1. Николо-Берлюковская пустынь в деревне Авдотьино в 42 км к северо-востоку от Москвы. Монастырь основан больше четырёх веков назад. Высота колокольни — 88 метров, её построили в конце XIX века всего за четыре года.
2. «Пехорка парк» — городская зелёная зона в Балашихе. Парк основан в 1950-х годах как обычный ПКиО. Его полностью реконструировали и открыли два года назад — теперь его считают одним из лучших в Подмосковье.
3. Бородинское поле — место решающей битвы Отечественной войны 1812 года под Можайском, где русские войска сразились с армией Наполеона.
4. Главный монумент русским воинам-героям Бородинского сражения — 27-метровый чугунный обелиск, увенчанный позолоченным куполом и православным крестом. У подножия монумента захоронены останки полководца, героя Отечественной войны Петра Багратиона, который был смертельно ранен в битве.
5. Собор Михаила Архангела — трёхсотлетний храм у озера Бельского в Бронницах и символ этого города.
6. Волоколамский кремль — бывшее военное укрепление к северо-западу от Москвы. Cтены крепости не сохранились, но на территории городища за крепостным валом стоят колокольня, Воскресенский и Никольский соборы.
7. Памятник кораблю «Орёл» в селе Дединово в Луховицах. Монумент стоит на месте верфи, где в 1667-1669 годах был построен трёхмачтовый фрегат «Орёл». Это судно считается первым русским парусным кораблём западноевропейского типа.
8. Карьер Земснаряд на границе Дзержинского и Котельников. Тут снимали одну из сцен сериала «Бригада», в которой Саша Белый пропускает сквозь пальцы белоснежный песок.
9. Собор Спаса Преображения Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском. Монастырь был основан князем Дмитрием Донским в 1380 году, в год Куликовской битвы.
10. Канал имени Москвы в городе Долгопрудном — система соединяет реку Москву с Волгой. Протяжённость канала — 128 км.
11. Дмитровский кремль в Дмитрове основан в XII веке князем Юрием Долгоруким. Крепость окружена земляными укреплениями. Девять башен кремля не сохранились.
12. Иваньковская ГЭС в наукограде Дубна на самом севере Подмосковья. Тут, на границе с Тверской областью, находится место слияния Волги и Канала имени Москвы.
13. Центр космической связи «Дубна». Во время проведения Олимпиады-1980 в Москве он обеспечивал трансляцию соревнований в страны Европы и Атлантического региона.
14. Башня с часами — часть промышленного комплекса бывшей бумагопрядильной фабрики Хлудовых в Егорьевске.
15. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — один из символов Зарайска. Храм заложили в Смутное время в начале XVII века.
16. Восьмигранная водонапорная башня построена в Зарайске в начале прошлого века. Сейчас на верхнем ярусе башни находится смотровая площадка, внизу — разбит сквер.
17. Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде основан учеником Сергия Радонежского Саввой в конце XIV века. Здесь бывали многие русские цари, например, Иван Грозный и Алексей Тишайший.
18. Егорьевское рыболовное хозяйство — система прудов на реке Цне. Тут разводят карпа, амура, форель и другие виды рыб.
19. Чаща Ивантеевского лесопитомника — дендропарка в 15 км к северо-востоку от Москвы.
20. Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево под Волоколамском. В годы Великой Отечественной войны монастырь потерял колокольню, с которой в ясную погоду можно было увидеть Москву.
21. Истринское водохранилище к северо-западу от Москвы. Сейчас его используют для водоснабжения столицы и регулирования стока Истры в Москву-реку.
22. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре основан патриархом Никоном в 1656 году. По его замыслу, комплекс монастыря должен был повторять святые места Палестины — отсюда и название.
23. Самый узнаваемый элемент Воскресенского собора монастыря — ротонда с тремя ярусами люкарн, узких оконных проёмов в скате крыши.
24. 30-тысячный город Истра находится в 40 км к северо-западу от Москвы. До 1930 года назывался Воскресенском, но был переименован, чтобы избежать путаницы с городом-тёзкой в противоположной стороне от столицы.
25. Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кашире построен в середине XIX века в стиле ампир. К пятикупольному собору примыкает трёхъярусная колокольня со шпилем.
26. Клин — 700-летний город на берегу реки Сестры. Он находится в 67 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.
27. Коломенский кремль — одна из самых мощных древнерусских крепостей, заложенная пять веков назад. До наших дней сохранилось семь из 16 башен, частично — крепостная стена.
28. Мемориальный парк в центре Коломны стоит на месте захоронений солдат, погибших в Великую Отечественную войну.
29. Конькобежный центр «Коломна» — современный спорткомплекс с ледовой ареной, вмещающий больше 6 тыс. зрителей. Открыт в 2006 году.
30. Королёв — крупнейший по населению наукоград в России, который часто называют космической столицей страны. В городе работает РКК «Энергия» им. С. П. Королёва — ведущее предприятие аэрокосмической отрасли. В Королёве базируется ЦУП «Роскосмоса».
31. Котельники — город на юго-восточной границе Москвы. Один из немногих городов Подмосковья, в котором есть станция Московского метрополитена. Станция «Котельники» на фиолетовой ветке открыта в 2015 году.
32. Храм во имя святого мученика Виктора-воина в Котельниках.
33. Красногорск — город, примыкающий к северо-западной границе Москвы. Тут находятся правительство Московской области и Московский областной суд. На фото виден первый в России всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком».
34. Павшинский мост через Москву-реку — пешеходный вантовый мост, который соединяет микрорайон «Павшинская пойма» с территорией «Крокус-Сити» и единственной в Красногорске станцией метро «Мякинино».
35. Церковь Иоанна Богослова в городе Ликино-Дулёво построен в начале XX века для рабочих знаменитого фарфорового завода.
36. Усадьба Брюса в Лосино-Петровском — старейшая подмосковная усадьба, принадлежавшая сподвижнику Петра Первого.
37. Лыткарино — 60-тысячный город в 6 км к юго-востоку от столицы, грузовой порт на Москве-реке.
38. Люберцы — один из крупнейших городов Подмосковья с населением более 200 тыс. человек. Вплотную примыкает к Москве с юго-востока.
39. Никольский собор в псевдоготическом стиле построен на крепостном холме в начале XIX века на том месте, где когда-то стоял Можайский кремль.
40. Мытищи — город-спутник столицы, примыкающей к ней с северо-востока. Название города происходит от слова «мыто» — так называли пошлину, которую собирали с торговцев, перевозивших грузы по реке Яузе.
41. Пешеходный мост через реку Клязьму в Ногинске ещё называют мостом влюблённых: пары оставляют на ограждениях моста замки.
42. Одинцово — один из крупнейших городов Подмосковья. Плотность населения здесь — более 6900 человек на 1 км2. Это почти вдвое выше, чем в Шанхае.
43. Озёры — город на юго-востоке Подмосковья. Одно из ведущих предприятий города — кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».
44. Уникальный разводной понтонный мост через Оку в Озёрах. Движение по нему закрывают, если уровень воды в реке увеличивается.
45. Орехово-Зуево — город на востоке Подмосковья, образован в 1917 году из села Зуево Московской губернии и села Орехово Владимирской губернии.
46. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево построен во второй половине XIX века. Храм строгой прямоугольной формы венчают пять куполов, рядом стоит трёхъярусная колокольня.
47. Храм Преображения Господня построен в селе Остров, предположительно, во времена Ивана Грозного. Само село было резиденцией московских князей.
48. Монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте. В ноябре-декабре 1941 года тут шли ожесточённые бои, которые остановили наступление вражеских войск на Москву.
49. Подольск — 300-тысячный город в 15 км к югу от МКАД, второй по населению город Подмосковья после Балашихи.
50. Знаменская церковь в Дубровицах — самый необычный храм в Подмосковье, построенный в стиле барокко. Церковь украшена 12 скульптурами апостолов.
51. Городище Рузский кремль в городе Руза — уникальный археологическим памятник на месте средневековой крепости.
52. Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде — крупнейший мужской монастырь в России. Его ансамбль складывался на протяжении четырёх столетий — с XV по XVIII века.
53. Церковь Михаила Архангела и Черниговский скит в Сергиевом Посаде — комплекс сооружений в 3 км от Троице-Сергиевой лавры. Скит в середине XIX века основали монахи, соблюдавшие строгое уединение. Первоначально на этом месте строили кельи-землянки.
54. Самое высокое здание Троице-Сергиевой лавры — колокольня, построенная в 1740-1770 годах. Сооружение высоток 87,33 метра было одним из самых высоких зданий своего времени, даже выше знаменитой колокольни Ивана Великого в Московском кремле.
55. Церковь Николая Чудотворца в посёлке Серебряные Пруды на самом юге Московской области. Этот храм построил в 1835 году граф Николай Шереметев.
56. 50-тысячный Солнечногорск — город в 44 км к северо-западу от Москвы, стоит на берегу озера Сенежского.
57. Яркая площадь Победы у Дворца Культуры города Ступино. В 2018 году город на юге Московской области отметил 80-летний юбилей, хотя первое поселение на этом месте возникло ещё в начале XVI века.
58. Ступино было закрытым городом до распада СССР — тут находился крупнейший центр авиационной металлургии. Городские предприятия поставляли компоненты для авиастроительной отрасли.
59. Никольский собор под Фрязино начали строить до Отечественной войны 1812 года князья Голицыны, которым принадлежала усадьба Гребнево. Храм стоит у Барского пруда.
60. Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы, примыкающий к ней с северо-запада. Через город проходит железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург.
61. Крестообразный надземный пешеходный переход на пересечении Юбилейного проспекта и улица 9 Мая в Химках.
62. Черноголовка — 20-тысячный город в 43 км к северо-востоку от МКАД. Градообразующее предприятие — Научный центр РАН в Черноголовке.
63. Шатурская ГРЭС-5 — одна из старейших электростанций в России, работающая с 1920 года. Её мощность — 1500 МВт.
64. Шаховская — посёлок городского типа на самом западе Подмосковья. Своим появлением в 1901 году Шаховская обязана строительству Московско-Виндавской железной дороги, связавшей столицу и Виндаву (сейчас — Вентспилс в Латвии).
65. На набережной Серафима Саровского в городе Щёлково находится уникальный парк Солнечных часов. Экспонаты стоят в зелёной зоне на берегу реки Клязьмы. Побывать тут надо, конечно, в ясную погоду.
66. Электрогорская ГРЭС открыта ещё в 1914 году, сейчас работает на природном газе. Электростанция является пиковым резервом для московской энергосистемы.
67. ДК имени Карла Маркса в Электростали на востоке Подмосковья. Город основан в 1916 году, когда акционерное общество «Электросталь» начало строительство электрометаллургического завода качественных сталей.
68. Ярополецкая ГЭС на реке Ламе в западной части Подмосковья открыта в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны была взорвана во время оккупации. После войны была восстановлена, но сейчас уже не работает.
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