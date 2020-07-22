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Московская область неразрывно связана со столицей, несмотря на отдельный административный статус в наши дни. На фоне других регионов страны Московская область относительно небольшая — всего 44 тыс км2. Но по меркам Европы это площадь целого государства, например, Дании. Подмосковье — современный регион с огромным экономическим потенциалом. А ещё это прекрасное место с богатейшей тысячелетней историей, привлекающее путешественников со всей России и из-за рубежа.

1. Николо-Берлюковская пустынь в деревне Авдотьино в 42 км к северо-востоку от Москвы. Монастырь основан больше четырёх веков назад. Высота колокольни — 88 метров, её построили в конце XIX века всего за четыре года.

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2. «Пехорка парк» — городская зелёная зона в Балашихе. Парк основан в 1950-х годах как обычный ПКиО. Его полностью реконструировали и открыли два года назад — теперь его считают одним из лучших в Подмосковье.

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3. Бородинское поле — место решающей битвы Отечественной войны 1812 года под Можайском, где русские войска сразились с армией Наполеона.

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4. Главный монумент русским воинам-героям Бородинского сражения — 27-метровый чугунный обелиск, увенчанный позолоченным куполом и православным крестом. У подножия монумента захоронены останки полководца, героя Отечественной войны Петра Багратиона, который был смертельно ранен в битве.

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5. Собор Михаила Архангела — трёхсотлетний храм у озера Бельского в Бронницах и символ этого города.

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6. Волоколамский кремль — бывшее военное укрепление к северо-западу от Москвы. Cтены крепости не сохранились, но на территории городища за крепостным валом стоят колокольня, Воскресенский и Никольский соборы.

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7. Памятник кораблю «Орёл» в селе Дединово в Луховицах. Монумент стоит на месте верфи, где в 1667-1669 годах был построен трёхмачтовый фрегат «Орёл». Это судно считается первым русским парусным кораблём западноевропейского типа.

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8. Карьер Земснаряд на границе Дзержинского и Котельников. Тут снимали одну из сцен сериала «Бригада», в которой Саша Белый пропускает сквозь пальцы белоснежный песок.

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9. Собор Спаса Преображения Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском. Монастырь был основан князем Дмитрием Донским в 1380 году, в год Куликовской битвы.

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10. Канал имени Москвы в городе Долгопрудном — система соединяет реку Москву с Волгой. Протяжённость канала — 128 км.

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11. Дмитровский кремль в Дмитрове основан в XII веке князем Юрием Долгоруким. Крепость окружена земляными укреплениями. Девять башен кремля не сохранились.

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12. Иваньковская ГЭС в наукограде Дубна на самом севере Подмосковья. Тут, на границе с Тверской областью, находится место слияния Волги и Канала имени Москвы.

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13. Центр космической связи «Дубна». Во время проведения Олимпиады-1980 в Москве он обеспечивал трансляцию соревнований в страны Европы и Атлантического региона.

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14. Башня с часами — часть промышленного комплекса бывшей бумагопрядильной фабрики Хлудовых в Егорьевске.

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15. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — один из символов Зарайска. Храм заложили в Смутное время в начале XVII века.

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16. Восьмигранная водонапорная башня построена в Зарайске в начале прошлого века. Сейчас на верхнем ярусе башни находится смотровая площадка, внизу — разбит сквер.

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17. Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде основан учеником Сергия Радонежского Саввой в конце XIV века. Здесь бывали многие русские цари, например, Иван Грозный и Алексей Тишайший.

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18. Егорьевское рыболовное хозяйство — система прудов на реке Цне. Тут разводят карпа, амура, форель и другие виды рыб.

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19. Чаща Ивантеевского лесопитомника — дендропарка в 15 км к северо-востоку от Москвы.

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20. Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево под Волоколамском. В годы Великой Отечественной войны монастырь потерял колокольню, с которой в ясную погоду можно было увидеть Москву.

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21. Истринское водохранилище к северо-западу от Москвы. Сейчас его используют для водоснабжения столицы и регулирования стока Истры в Москву-реку.

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22. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре основан патриархом Никоном в 1656 году. По его замыслу, комплекс монастыря должен был повторять святые места Палестины — отсюда и название.

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23. Самый узнаваемый элемент Воскресенского собора монастыря — ротонда с тремя ярусами люкарн, узких оконных проёмов в скате крыши.

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24. 30-тысячный город Истра находится в 40 км к северо-западу от Москвы. До 1930 года назывался Воскресенском, но был переименован, чтобы избежать путаницы с городом-тёзкой в противоположной стороне от столицы.

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25. Собор Успения Пресвятой Богородицы в Кашире построен в середине XIX века в стиле ампир. К пятикупольному собору примыкает трёхъярусная колокольня со шпилем.

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26. Клин — 700-летний город на берегу реки Сестры. Он находится в 67 км от МКАД по Ленинградскому шоссе.

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27. Коломенский кремль — одна из самых мощных древнерусских крепостей, заложенная пять веков назад. До наших дней сохранилось семь из 16 башен, частично — крепостная стена.

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28. Мемориальный парк в центре Коломны стоит на месте захоронений солдат, погибших в Великую Отечественную войну.

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29. Конькобежный центр «Коломна» — современный спорткомплекс с ледовой ареной, вмещающий больше 6 тыс. зрителей. Открыт в 2006 году.

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30. Королёв — крупнейший по населению наукоград в России, который часто называют космической столицей страны. В городе работает РКК «Энергия» им. С. П. Королёва — ведущее предприятие аэрокосмической отрасли. В Королёве базируется ЦУП «Роскосмоса».

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31. Котельники — город на юго-восточной границе Москвы. Один из немногих городов Подмосковья, в котором есть станция Московского метрополитена. Станция «Котельники» на фиолетовой ветке открыта в 2015 году.

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32. Храм во имя святого мученика Виктора-воина в Котельниках.

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33. Красногорск — город, примыкающий к северо-западной границе Москвы. Тут находятся правительство Московской области и Московский областной суд. На фото виден первый в России всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком».

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34. Павшинский мост через Москву-реку — пешеходный вантовый мост, который соединяет микрорайон «Павшинская пойма» с территорией «Крокус-Сити» и единственной в Красногорске станцией метро «Мякинино».

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35. Церковь Иоанна Богослова в городе Ликино-Дулёво построен в начале XX века для рабочих знаменитого фарфорового завода.

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36. Усадьба Брюса в Лосино-Петровском — старейшая подмосковная усадьба, принадлежавшая сподвижнику Петра Первого.

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37. Лыткарино — 60-тысячный город в 6 км к юго-востоку от столицы, грузовой порт на Москве-реке.

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38. Люберцы — один из крупнейших городов Подмосковья с населением более 200 тыс. человек. Вплотную примыкает к Москве с юго-востока.

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39. Никольский собор в псевдоготическом стиле построен на крепостном холме в начале XIX века на том месте, где когда-то стоял Можайский кремль.

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40. Мытищи — город-спутник столицы, примыкающей к ней с северо-востока. Название города происходит от слова «мыто» — так называли пошлину, которую собирали с торговцев, перевозивших грузы по реке Яузе.

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41. Пешеходный мост через реку Клязьму в Ногинске ещё называют мостом влюблённых: пары оставляют на ограждениях моста замки.

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42. Одинцово — один из крупнейших городов Подмосковья. Плотность населения здесь — более 6900 человек на 1 км2. Это почти вдвое выше, чем в Шанхае.

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43. Озёры — город на юго-востоке Подмосковья. Одно из ведущих предприятий города — кондитерский комбинат «Озёрский сувенир».

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44. Уникальный разводной понтонный мост через Оку в Озёрах. Движение по нему закрывают, если уровень воды в реке увеличивается.

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45. Орехово-Зуево — город на востоке Подмосковья, образован в 1917 году из села Зуево Московской губернии и села Орехово Владимирской губернии.

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46. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево построен во второй половине XIX века. Храм строгой прямоугольной формы венчают пять куполов, рядом стоит трёхъярусная колокольня.

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47. Храм Преображения Господня построен в селе Остров, предположительно, во времена Ивана Грозного. Само село было резиденцией московских князей.

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48. Монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте. В ноябре-декабре 1941 года тут шли ожесточённые бои, которые остановили наступление вражеских войск на Москву.

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49. Подольск — 300-тысячный город в 15 км к югу от МКАД, второй по населению город Подмосковья после Балашихи.

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50. Знаменская церковь в Дубровицах — самый необычный храм в Подмосковье, построенный в стиле барокко. Церковь украшена 12 скульптурами апостолов.

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51. Городище Рузский кремль в городе Руза — уникальный археологическим памятник на месте средневековой крепости.

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52. Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде — крупнейший мужской монастырь в России. Его ансамбль складывался на протяжении четырёх столетий — с XV по XVIII века.

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53. Церковь Михаила Архангела и Черниговский скит в Сергиевом Посаде — комплекс сооружений в 3 км от Троице-Сергиевой лавры. Скит в середине XIX века основали монахи, соблюдавшие строгое уединение. Первоначально на этом месте строили кельи-землянки.

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54. Самое высокое здание Троице-Сергиевой лавры — колокольня, построенная в 1740-1770 годах. Сооружение высоток 87,33 метра было одним из самых высоких зданий своего времени, даже выше знаменитой колокольни Ивана Великого в Московском кремле.

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55. Церковь Николая Чудотворца в посёлке Серебряные Пруды на самом юге Московской области. Этот храм построил в 1835 году граф Николай Шереметев.

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56. 50-тысячный Солнечногорск — город в 44 км к северо-западу от Москвы, стоит на берегу озера Сенежского.

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57. Яркая площадь Победы у Дворца Культуры города Ступино. В 2018 году город на юге Московской области отметил 80-летний юбилей, хотя первое поселение на этом месте возникло ещё в начале XVI века.

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58. Ступино было закрытым городом до распада СССР — тут находился крупнейший центр авиационной металлургии. Городские предприятия поставляли компоненты для авиастроительной отрасли.

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59. Никольский собор под Фрязино начали строить до Отечественной войны 1812 года князья Голицыны, которым принадлежала усадьба Гребнево. Храм стоит у Барского пруда.

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60. Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы, примыкающий к ней с северо-запада. Через город проходит железнодорожная магистраль Москва-Санкт-Петербург.

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61. Крестообразный надземный пешеходный переход на пересечении Юбилейного проспекта и улица 9 Мая в Химках.

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62. Черноголовка — 20-тысячный город в 43 км к северо-востоку от МКАД. Градообразующее предприятие — Научный центр РАН в Черноголовке.

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63. Шатурская ГРЭС-5 — одна из старейших электростанций в России, работающая с 1920 года. Её мощность — 1500 МВт.

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64. Шаховская — посёлок городского типа на самом западе Подмосковья. Своим появлением в 1901 году Шаховская обязана строительству Московско-Виндавской железной дороги, связавшей столицу и Виндаву (сейчас — Вентспилс в Латвии).

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65. На набережной Серафима Саровского в городе Щёлково находится уникальный парк Солнечных часов. Экспонаты стоят в зелёной зоне на берегу реки Клязьмы. Побывать тут надо, конечно, в ясную погоду.

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66. Электрогорская ГРЭС открыта ещё в 1914 году, сейчас работает на природном газе. Электростанция является пиковым резервом для московской энергосистемы.

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67. ДК имени Карла Маркса в Электростали на востоке Подмосковья. Город основан в 1916 году, когда акционерное общество «Электросталь» начало строительство электрометаллургического завода качественных сталей.

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68. Ярополецкая ГЭС на реке Ламе в западной части Подмосковья открыта в 1919 году. В годы Великой Отечественной войны была взорвана во время оккупации. После войны была восстановлена, но сейчас уже не работает.

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