Новый детский сад открылся в поселке Янино Ленинградской области

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В посёлке городского типа Янино Всеволожского раойна открылся детский сад на 105 мест, достроенный в конце прошлого года. Он станет первым дошкольным учреждением, открывшимся в Янино в 2020 году. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», летом здесь уже работают дежурные группы.

Параллельно в Янино застройщик продолжает возведение общеобразовательной школы на 825 мест и проектирование второго муниципального детского сада.

В трехэтажном здании предусмотрены группы для детей разного возраста, в каждой — свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Для музыкальных и спортивных занятий оборудованы отдельные залы, кухня, а также прачечная, медицинский кабинет. На улице детей ждут игровые площадки с современным оборудованием и навесами от плохой погоды. Для безопасности малышей детский сад и прилегающая территория оснащены системой видеонаблюдения.