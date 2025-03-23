Разработана и запущена в производство российская швартовная лебедка с электрогидравлическим приводом

Разработана и запущена в производство российская швартовная лебедка с электрогидравлическим приводомСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Выборгский машиностроительный завод, специализирующийся на разработке и производстве оборудования и деталей для российского судостроения, в 2022 году победил на конкурсе по отбору создателя швартовной лебёдки.
В 2025 году первые образцы новой лебёдки поставлены заказчикам. Идёт работа по подписанию новых контрактов.
Инженеры предприятия изучили образец швартовной лебедки зарубежного производства, выполнили анализ его материалов с поиском их заменителей из числа выпускаемых в России, трёхмерное сканирование составляющих элементов, построение цифровых моделей и разработку технологической документации (габаритных, сборочных и монтажных чертежей), подготовку ведомостей спецификаций и покупных изделий, инструкции по сборке, пуску и регулированию, маршрутные карты изготовления деталей. Также был создан опытный образец швартовной лебедки, прошедший приемочные испытания, которые показали его высокую надёжность.
Далее конструкторская документация по швартовной лебедки была сдана заводом в Агентство на приемку и экспертизу, после чего предприятием был получен в Ленинградской областной торгово-промышленной палате сертификат, подтверждавший её российское происхождение (форма СТ-1). Ещё до его получения ВМЗ заключил контракты на поставки швартовной лебедки для обеспечения ее серийного производства на своих мощностях.
Сейчас первые лебёдки поставлены заказчикам.
Швартовная лебедка представляет собой комбинированный механизм с общим электрогидравлическим приводом, избирательно работающим на якорную звездочку или на швартовный барабан. Она позволяет удерживать корабль на якоре во время его стоянки в порту.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Завод «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» открыл цех после капитального ремонта
В сосновоборском предприятии «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» п...o; — филиал «Собственное управление строительством».
-
Крупный вагоноремонтный завод открылся в Ленинградской области
24 мая в Волосовском районе Ленинградской области открылся Балтийский ...од. Общие инвестиции в строительство завода составили 2,5 млрд рублей.
-
«KMЗ» построил специальный слип-док для испытания надводных дронов
«Кингисеппский машиностроительный завод» построил крытый слип-д...ов для силовых структур России, морских дронов и ремонте бронетехники.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Kотенко Cергей