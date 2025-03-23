Разработана и запущена в производство российская швартовная лебедка с электрогидравлическим приводом

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Выборгский машиностроительный завод, специализирующийся на разработке и производстве оборудования и деталей для российского судостроения, в 2022 году победил на конкурсе по отбору создателя швартовной лебёдки.

В 2025 году первые образцы новой лебёдки поставлены заказчикам. Идёт работа по подписанию новых контрактов.

Инженеры предприятия изучили образец швартовной лебедки зарубежного производства, выполнили анализ его материалов с поиском их заменителей из числа выпускаемых в России, трёхмерное сканирование составляющих элементов, построение цифровых моделей и разработку технологической документации (габаритных, сборочных и монтажных чертежей), подготовку ведомостей спецификаций и покупных изделий, инструкции по сборке, пуску и регулированию, маршрутные карты изготовления деталей. Также был создан опытный образец швартовной лебедки, прошедший приемочные испытания, которые показали его высокую надёжность.

Далее конструкторская документация по швартовной лебедки была сдана заводом в Агентство на приемку и экспертизу, после чего предприятием был получен в Ленинградской областной торгово-промышленной палате сертификат, подтверждавший её российское происхождение (форма СТ-1). Ещё до его получения ВМЗ заключил контракты на поставки швартовной лебедки для обеспечения ее серийного производства на своих мощностях.

Сейчас первые лебёдки поставлены заказчикам.

Швартовная лебедка представляет собой комбинированный механизм с общим электрогидравлическим приводом, избирательно работающим на якорную звездочку или на швартовный барабан. Она позволяет удерживать корабль на якоре во время его стоянки в порту.

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