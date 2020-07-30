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Космонавтика

Космический интернет для МКС

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cy459hNiAfQ

Бортовая аппаратура широкополосной связи, была задействованаа на Российском сегменте Международной космической станции для участия российских космонавтов в голосовании, на прошедшем 1 июля конституционном референдуме. Система была смонтирована космонавтом Олегом Кононенко в 2019 году. Новый вид связи, вбирает в себя все виды информации циркулирующей на МКС, телевидение, голос, файловый обмен, мультиплексирует ее и через спутники-ретрансляторы, многофункциональной космической системы «Луч-5Б» и «Луч-5В», передает на наземную аппаратуру в РКК «Энергия». Здесь специальное программное обеспечение демультиплексирует информацию и раздает потребителям. Что характерно, с помощью этого вида связи можно не только получать информацию, но и передавать её на борт МКС, то есть, по сути, этот вид связи работает как интернет.
Источник: https://www.energia.ru/

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РКК "Энергия", космос, Роскосмос, наука, технологии, Созвездие Энергии
  • Нет аватара Petr-2000
    30.07.2020:34:40

    Добавлю немного от РИА-Новости:

    МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей и избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, сообщает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» — оператор российского сегмента станции.

    Все годы эксплуатации МКС до этого момента космонавты могли общаться с Землей только пролетая над российской территорией, а при необходимости связи вне этих зон использовали американские средства.

    «Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", — приводятся в видео, опубликованном на канале РКК «Энергия» в YouTube, слова директора департамента цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константина Шадрина.

    В видео говорится, что сейчас на одном витке МКС вокруг Земли, длительность которого составляет 92 минуты, связь через отечественные спутники-ретрансляторы «Луч» устанавливается дважды по полчаса. Пока задействованы два космических аппарата.

    «В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени», — приводятся слова руководителя Центра «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы» РКК «Энергия» Игоря Бродского.

    В дальнейшем связь с Землей будет обеспечена в круглосуточном режиме, отмечается в видеоролике.

    В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы «Луч-5» доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.

    В мае 2020 года космонавт Александр Скворцов сообщил, что такая система протестирована. 1 июля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что такая связь будет запущена на российском сегменте до конца года.

    В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов «Луч» насчитывает три космических аппарата — «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник «Луч-5ВМ».

    Отредактировано: Petr-2000~20:35 30.07.20
    #1204538
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