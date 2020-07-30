Космический интернет для МКС

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Бортовая аппаратура широкополосной связи, была задействованаа на Российском сегменте Международной космической станции для участия российских космонавтов в голосовании, на прошедшем 1 июля конституционном референдуме. Система была смонтирована космонавтом Олегом Кононенко в 2019 году. Новый вид связи, вбирает в себя все виды информации циркулирующей на МКС, телевидение, голос, файловый обмен, мультиплексирует ее и через спутники-ретрансляторы, многофункциональной космической системы «Луч-5Б» и «Луч-5В», передает на наземную аппаратуру в РКК «Энергия». Здесь специальное программное обеспечение демультиплексирует информацию и раздает потребителям. Что характерно, с помощью этого вида связи можно не только получать информацию, но и передавать её на борт МКС, то есть, по сути, этот вид связи работает как интернет.