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termometrix 16 февраля 2025, 13:53 29 Статистика

Роспатент подвел итоги 2023 года

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 © rospatent.gov.ru

Роспатент опубликовал ежегодный отчет о действиях ведомства за 2023 год и сравнительную статистику с более ранними периодами. По словам руководителя ведомства, Юрия Зубова, ситуация в мировой экономике не нарушила устойчивости системы интеллектуальной собственности в нашей стране.

Товарные знаки

143 000 заявок в 2023 году было подано на регистрацию товарных знаков. В 2022 году заявок было подано 112 000. Активность российских заявителей по сравнению с предыдущим периодом выросла на 37%.

Средний срок проведения экспертизы по заявку на регистрацию товарного знака — 4 месяца. А 92% заявок попадает в ведомство в электронном виде.

На конец 2023 года действует 867 723 зарегистрированных товарных знака.

Патенты

27 000 заявок было подано на патентование изобретений — в 2022 году цифра была примерно такой же, но в 2023 году на 9% выросла активность российских заявителей. Большинство заявок, 33,3% были поданы вузами, 23,8 — физлицами. Крупные компании подали 11,1% заявок от общего количества.

На конец 2023 года действует 250 000 патентов на изобретения, из них 167 000 принадлежат российским инноваторам.

9742 заявки в 2023 году было подано на регистрацию полезных моделей. Это на 14% больше, чем в 2022 году. Всего на конец 2023 года действует 39 620 патентов на полезную модель.

7793 заявки в 2023 году было подано на регистрацию промобразцов — это на 13% больше, чем в 2022 году. Всего на конец 2023 года действует 45 000 патентов на промышленный образец.

ПО для ЭВМ и БД

35 000 заявок в 2023 году было подано на регистрацию программных решений. Это на 15% больше, чем в 2022 году. Практически 100% заявок подают россияне. На конец 2023 года действует 305 000 зарегистрированных программных решений.

Глобальными задачами в сфере развития ИС в РФ руководство ведомства по-прежнему ставит цифровизацию и превращение РИД в полноценные экономические активы компаний. Для этого в 2023 году реализованы меры господдержки и прописаны законодательные акты, по которым, например, компании могут брать кредиты под залог ИС. А так же запущена поисковая система Роспатента, в которой любой желающий может найти уже зарегистрированные обозначения.

Дополнительным шагом руководство Роспатента видит укрепление международных связей и продолжения правовой работы в сфере интеллектуальной собственности с другими странами:

«Мы призываем все делегации к активному многостороннему диалогу в духе здорового многополярного международного сотрудничества, где голос каждого государства-члена должен быть услышан, а интересы — учтены», — Юрий Зубов, руководитель Роспатента.

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Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/news/gardium-18032024

статистика, наука, технологии, перспективные разработки, экономика, общество, итоги 2023 года
  • Нет аватара termometrix
    16.02.2514:05:48

    Новый отчет о патентной активности в России за 2024 г. будет опубликован в конце марта текущего года.

    ----

    Обратите внимание, что в отечественной и международной прессе практически не публикуются данные об эффективности НИОКР по всем странам.

    Сколько патентов регистрируется в среднем на миллион долларов расходов на НИОКР по ППС(с учетом разницы в заработной плате и ценах)?

    Согласно этому показателю, последний раз опубликованному в 2011 году, Россия и Украина при Януковиче занимают одни из самых высоких позиций в мире. Напротив, западные страны тратят слишком много денег на получение одного патента в среднем.

    https://www.sta...lected-origins/

    Соответственно, западные НИОКР жутко неэффективны, и для того, чтобы проводить инновационную работу, западные страны и корпорации заливают свои изобретательские подразделения гигантскими суммами денег, просто чтобы продемонстрировать превосходство над остальным миром.

    В настоящее время Китай является страной с наибольшим количеством зарегистрированных патентов ежегодно в мире, по количеству превосходя США почти в три раза.

    Отредактировано: termometrix~16:00 16.02.25
    #1296997
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