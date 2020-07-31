В Юбилейном микрорайоне Краснодара открылся новый бассейн

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Первые занятия в спортивном комплексе на территории лицея № 90 состоялось 30 июля — в них приняли участие педагоги образовательного учреждения. На реализацию проекта было направлено около 250 млн рублей из муниципального бюджета.

В спортивном центре будут заниматься ученики ближайших образовательных организаций. Учащиеся и педагоги смогут бесплатно заниматься плаванием, водным поло, синхронным плаванием, хореографией, художественной гимнастикой и ЛФК.

На двух этажах спортивного центра общей площадью около четырех тысяч кв. метров установлены два бассейна: основной — на 8 дорожек длинной 25 метров и дополнительный — для обучения плаванию. Также здесь размещены балкон со зрительскими местами на 60 человек, медпункт, раздевалки, тренерские и технические помещения, столовая и тренажерный зал.

© krd.ru

© krd.ru

На сегодняшний день в крае возводятся четыре бассейна, один универсальный спорткомплекс и четыре малобюджетных комплекса шаговой доступности. Строительство объектов ведется, в том числе в рамках регионального проекта «Спорта — норма жизни» нацпроекта «Демография».

https://admkrai...31/show/544568/