© Бионышева Елена/Сделано у нас

ООО «Арома Пром» — предприятие-изготовитель парфюмерной продукции, принадлежащее германо-российскому холдингу BROCARD GROUP. Мы поговорили с заместителем вице-президента холдинга Сергеем Аредовым об истории предприятия, этапах изготовления парфюмерии и перспективах компании.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Мы как российское предприятие занимаемся дистрибьюцией из Франции недорогой парфюмерной продукции для широкого круга потребителей с 1989 года. В 1994 году произошло слияние с иностранным инвестором и образовалось германо-российское предприятие BROCARD GROUP, в который сейчас входят несколько российских предприятий.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

До кризиса 1998 года в России успешно продавалась любая парфюмерная продукция в неограниченных количествах. Но в начале 2000-х годов ситуация резко поменялась: покупатели стали более разборчивыми и экономными. Тогда пришло понимание, что российский рынок имеет свои ограничения и специфику. Здесь стало очень трудно реализовывать крупные партии, которые нам раньше предлагали иностранные производители. Большие объемы однообразной продукции российский рынок не «переваривает», нужно чаще предлагать новинки и свои дизайнерские разработки. Поэтому мы задумались над тем, чтобы открыть собственное производство, тем более что это дешевле.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Производство рассчитано на восемь линий, при выходе на полную мощность мы можем выпускать до 100 миллионов единиц продукции ежегодно.

Нами создано более тысячи успешных ароматов, среди которых — «Царевна-Лебедь», «Русская княжна», «Secret Service», «L`adieu Aux Armes», «Светская Львица», «Ароматы природы» и многие другие.

Ежемесячно мы выпускаем от 2 до 3 миллионов единиц продукции. Ее можно приобрести в крупнейших торговых сетях России — «Ашане», «Ленте» и «Магните», парфюмерно-косметических магазинах «Улыбка радуги», «Элизе», «Парфюм-Лидер», «Чистый дом» и других, а также в интернет-магазинах.

Этапы производства духов

Производство начинается с приемки комплектующих изделий и сырья, из которых изготавливается наша продукция — это парфюмерные композиции, стеклянные парфюмерные флаконы, помпы, материалы для упаковки и целлофанирования.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Несмотря на то, что парфюмерные композиции и многие другие компоненты мы получаем из Франции, мы ответственно подходим к приемке и технологическому контролю. На фабрике есть собственная аттестованная лаборатория, где проверяется качество всех поставляемых расходных материалов, проводятся исследования на цветность, кислотность, концентрацию, запах и многие другие характеристики. Также аромат самой композиции проверяется на соответствие эталонному образцу. Необходимо это для того, чтобы произвести смешивание спирта, пищевых красителей, парфюмерных отдушек и воды в правильном соотношении.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Это происходит в купажном цеху, где у нас 162 ёмкости от 0,2 до 10 куб.м. общим объемом выстаиваемой жидкости 200 тонн. После смешивания компонентов парфюмерная жидкость выстаивается в больших емкостях из пищевой нержавеющей стали. Во время «созревания» аромат может меняться, иногда в процессе парфюмерам даже приходится вносить правки в изначальную рецептуру. Срок «созревания» парфюмерии может достигать двух месяцев: чем больше в отдушке натурального сырья — тем дольше ждать и больше осадка. Отдушки же, в которых больше «химии», растворяются проще, а ароматы на их основе созревают быстрее — обычно в пределах пары недель.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За процессом выстаивания наблюдает лаборатория, которая регулярно в течение всего времени производит забор из емкостей контрольных образцов и тестирование их на органические и химические показатели. «Созревшая» жидкость тщательно фильтруется с использованием системы низкотемпературного охлаждения для более эффективной очистки. Только после этого мы наконец запускаем парфюмерную серию в производство.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Тем временем в цехе декорирования флаконам для парфюмерии придают желаемый вид с помощью шелкографии, тампопечати, трафаретной печати и тиснения фольгой. Здесь используются лучшие импортные материалы и полностью автоматическое зарубежное оборудование «Арома Пром» выполняет заказы почти всех отечественных парфюмерных марок массового сегмента, так что тиражи у нас небольшие, а ассортимент — широкий. Поэтому нам часто приходится менять технологию сборки: то нужно повязать бантик на флакон, то придать коробке сложную форму, то добавить в комплект к духам браслет. Наши мастера быстро перенастраивают линию, и духи будут разлиты и упакованы всего за несколько дней.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Наша компания была и остается компанией, работающей по европейским стандартам. Благодаря этому у нас хорошая клиентская база. Кроме того, мы смогли отстроить производственный процесс с нуля. Площади, которыми мы располагаем, дают возможность развивать бизнес дальше.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас