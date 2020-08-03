В Севастополе после реконструкции открылся старейший бульвар

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1 августа после реконструкции открылся Матросский бульвар. Возрождения самого первого городского бульвара города севастопольцы ждали несколько лет.

Только год назад удалось снова возобновить работы по благоустройства за счёт Благотворительного фонда «35-я Береговая батарея».

На Матросском бульваре в субботу было не протолкнуться. Множество севастопольцев и гостей города не смогли пропустить знаковый для города праздник.

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Для посетителей работала тематическая фотозона.

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На нижней террасе развернулась фотовыставка, посвященная подвигу брига «Меркурий» и истории формы военно-морского флота с 19-го века до наших дней. Желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по бальному этикету или завязать морские узлы.

Гости праздника увидели иммерсивный спектакль «Встречаемся на Матросском!», в котором было задействовано более 70 артистов городских театров и участников творческих коллективов. Это рассказ об истории Матросского бульвара сквозь призму жизни нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней. Режиссеры постановки — артист театра и кино, режиссер Александр Шувалов и режиссер-постановщик Севастопольского драматического театра имени Луначарского Наталья Слепченко.

Для юных посетителей на бульваре появился детский городок и шахматная доска из черно-белой плитки с огромными фигурами.

В торжественном открытии приняли участие реконструкторы Парка живой истории «Федюхины высоты». На праздничный день Парк передал Бульвару копию русской пушки времён Первой обороны Севастополя. Залп орудия известил посетителей об открытии обновленного городского пространства.

Вечером состоялся концерт уличного духового оркестра Touch the Wind, который завершился праздничным фейерверком и показом фильма «Увольнение на берег».

Напомним, что главная задача фонда состояла в том, чтобы воссоздать бульвар таким, каким его задумывал и строил адмирал Лазарев.

Вход снова стерегут мраморные львы, вернулся на свое место Мальчик с корабликом, который теперь является центральной фигурой работающего фонтана, гордо устремилась ввысь «лазаревская» беседка в мавританском стиле.

Кроме центральной аллеи на бульваре появилась сеть боковых деревянных дорожек в тени сосен. По ним можно выйти на нижнюю террасу и отдохнуть на скамейках с перголами, обвитыми цветущими лианами. При реконструкции пришлось заменить старые деревья новыми. В общей сложности на бульваре теперь растет более 5,5 тысяч растений.

Воссоздали летний кинотеатр. Его построили заново, а старую постройку снесли из-за аварийного состояния. На бульваре появился современный туалет.

На главной аллее установлен памятный знак, посвященный подвигу брига «Меркурий», который наглядно показывает, насколько превосходили по размеру и вооружению турецкие линейные корабли — «Селимие» и «Реал-бей» — небольшой бриг «Меркурий», решивший драться до конца и победивший превосходящего врага.

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Рядом можно увидеть карту Черного моря, где отмечено место боя, а также изображен сам капитан-лейтенант. Вокруг приведены две цитаты: из донесения Казарского адмиралу Грейгу и из письма штурмана турецкого корабля «Реал-бей», а также списки экипажа упрямого брига. Пусть возрожденный Матросский бульвар станет любимым местом встречи в Севастополе!

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https://sev.gov...fo/news/114776/

https://rg.ru/2...hij-bulvar.html

https://crimeap...rosskij-bulvar/