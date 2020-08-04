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Северная железная дорога завершила реконструкцию участка Вологда-I — Вологда-II со строительством третьего главного пути. 31 июля открыто движение поездов по всем главным путям участка, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Работы по развитию Вологодского железнодорожного узла продолжались в течение трех лет. За это время на перегоне Вологда-I — Вологда-II был построен третий главный путь и модернизирован второй, уложены 20 стрелочных переводов, возведен мостовой переход через реку Содему. Кроме того, на станции Вологда-II построен дополнительный станционный путь для оптимизации маневровой работы на путях необщего пользования.

Проект реализован в рамках инвестиционной программы РЖД по развитию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России.

Вологодский железнодорожный узел — один из самых загруженных на СЖД, обеспечивает ежегодно пропуск 140 млн тонн грузов. Ежесуточно через участок Вологда-I — Вологда-II осуществляется пропуск более 220 грузовых и пассажирских поездов. С вводом в эксплуатацию третьего главного пути пропускная способность направления Кузбасс — Северо-Запад на этом участке увеличится до 300 поездов в сутки. С учетом ранее выполненной реконструкции станции Вологда-I третий путь позволит разделить на этом участке грузовое и пассажирское движение поездов.

Инвестиции в развитие Северной железной дороги в первом полугодии 2020 г. составили 11 млрд рублей.