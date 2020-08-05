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Армия и Флот

Пять модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступили на вооружение в ЦВО

 © storage.myseldon.com

Авиационный полк в Красноярском крае получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после прохождения модернизации и ремонта.

В ходе заводского ремонта и модернизации была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.

Самолеты уже перелетели на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

Сверхзвуковой МиГ-31 — единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблём». Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305534@egNews

ВС РФ, ЦВО, МиГ-31БМ
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