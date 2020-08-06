Бульдозеры ЧТЗ отправились в Казахстан, Киргизию, Армению и Белоруссию

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«ЧТЗ-УРАЛТРАК» отправил технику в страны ближнего зарубежья, а именно в Казахстан, Киргизию, Армению и Белоруссию.

Казахстанские нефтедобытчики получили бульдозеры Б10М.6100ЕН. Каждый укомплектован рыхлителем для предварительного дробления при перемещении твердых пород. Поскольку машина периодически будет использоваться как тягач для перемещения оборудования и материалов, предусмотрена возможность её работы без рыхлителя с установкой жесткого прицепного устройства.

Бульдозер Б11.6000ЕР с гидромеханической трансмиссией отгружен золоторудной компании в Республике Киргизия. Эта модель оборудована стандартной защитой от падающих предметов и опрокидывания FOPS-ROPS. Она надежно защищает оператора, когда машина работает в горах на расчистке дорог и горных перевалов, в том числе от камней и снега.

В Республику Беларусь отправился болотоходный бульдозер Б10МБ.6120 с отвалом типа «В4». Он будет использоваться при добыче нефти и планировке дорог.

Фонду Министерства регионального развития Республики Армения также отгружен Б10М.6100ЕН с комплектом ЗИП. Он будет работать на строительстве дорог и в городском строительстве.

«В Армении техника ЧТЗ хорошо известна. Челябинские тракторы помогали устранять последствия землетрясения в Спитаке. Тогда в республику была поставлена большая партия, машины из которой затем трудились на территории всей страны. Например, на Зангизурском медно-молибденовом комбинате тоже работают бульдозеры ЧТЗ: Б11и ДЭТ-400. С 2017 года они эксплуатируются в горах, в рудниках Каджаранского медно-молибденового месторождения, в экстремальных условиях», — отмечает заместитель генерального директора по дорожно-строительной технике Леонид Вершинский.