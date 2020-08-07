Детский сад на 150 мест открыли в Красногорске

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Плащадь трехэтажного здания составляет более 2,6 тыс. кв. м.

В нем будут работать шесть групп, также и ясельная. В каждой из них имеется раздевалка, просторная игровая, спальня, туалетные комнаты. Для занятий физкультурой, вокалом и хореографией были сделаны спортивный и музыкальный залы.

На благоустроенной территории есть площадки для игр и занятий физкультурой с теневыми навесами и современным оборудованием.

Садик был построен в рамках реализации инвестпроекта застройщиком ГК «ПИК» и передан на баланс муниципалитета. Он стал частью образовательного центра «Вершина», который также включает школу.

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