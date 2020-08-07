Нигерия получила еще два вертолета Ми-35М

© ic.pics.livejournal.com

Как сообщает TeleVision Nigerian 3 августа 2020 года на на нигерийскую авиабазу Макурди рейсом российского транспортного самолета Ан-124-100 были доставлены из России два очередных боевых вертолета Ми-35М новой постройки.

Контракт на поставку 12 машин Ми-35М и 300 ПТУР «Штурм» к ним был подписан в 2015 г. На данный момент поставлено 8 вертолетов.

Страна является одним из наиболее активных покупателей российской авиационной техники в Африке. Так, в 2014-15 гг в Нигерию уже было поставлено 9 боевых вертолетов Ми-35М и 3 транспортных Ми-171Ш.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com