Нигерия получила еще два вертолета Ми-35М
Как сообщает TeleVision Nigerian 3 августа 2020 года на на нигерийскую авиабазу Макурди рейсом российского транспортного самолета Ан-124-100 были доставлены из России два очередных боевых вертолета Ми-35М новой постройки.
Контракт на поставку 12 машин Ми-35М и 300 ПТУР «Штурм» к ним был подписан в 2015 г. На данный момент поставлено 8 вертолетов.
Страна является одним из наиболее активных покупателей российской авиационной техники в Африке. Так, в 2014-15 гг в Нигерию уже было поставлено 9 боевых вертолетов Ми-35М и 3 транспортных Ми-171Ш.
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07.08.2009:31:58