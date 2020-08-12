Портфельная компания «Роснано» выпустила энергонезависимую память нового поколения

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«Крокус Наноэлектроника», портфельная компания «Роснано», объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти. Ее характеристики находятся на уровне передовых мировых показателей, сообщили в среду в пресс-службе УК «Роснано».

Резистивная память (ReRAM) — одна из разновидностей энергонезависимой памяти, которая позволяет сохранять данные при отсутствии питания. «Крокус Наноэлектроника» является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.

«Первые образцы имеют объем памяти 1 Мбит и в краткосрочной перспективе могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. Выпущенные чипы демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти», — отметили в пресс-службе.

Дальнейшие работы будут проводиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель — интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники. Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF RFID), использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете.

«Высокая плотность и исключительно низкое энергопотребление этой технологии позволили нам создать дизайн одного из самых миниатюрных чипов в своем классе. Для питания чип использует лишь энергию, получаемую с антенны, и способен получать и передавать информацию стандартному считывающему устройству на расстоянии более пяти метров. Планируется, что первые чипы RFID, произведенные в „Крокус Наноэлектроника“, появятся в следующем году», — приводит пресс-служба слова директора по разработкам продуктов компании «Крокус Наноэлектроника» Алексея Хвальковского.