Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника и электротехника

Портфельная компания «Роснано» выпустила энергонезависимую память нового поколения

 © phototass1.cdnvideo.ru

«Крокус Наноэлектроника», портфельная компания «Роснано», объявила о выпуске чипов энергонезависимой резистивной памяти. Ее характеристики находятся на уровне передовых мировых показателей, сообщили в среду в пресс-службе УК «Роснано».

Резистивная память (ReRAM) — одна из разновидностей энергонезависимой памяти, которая позволяет сохранять данные при отсутствии питания. «Крокус Наноэлектроника» является единственным в России предприятием, способным серийно выпускать энергонезависимую память нового поколения.

«Первые образцы имеют объем памяти 1 Мбит и в краткосрочной перспективе могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. Выпущенные чипы демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти», — отметили в пресс-службе.

Дальнейшие работы будут проводиться в сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами компании. Основная цель — интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники. Первым продуктом с новой микросхемой памяти, который планируется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF RFID), использующийся, в частности, для маркировки товаров при складском учете.

«Высокая плотность и исключительно низкое энергопотребление этой технологии позволили нам создать дизайн одного из самых миниатюрных чипов в своем классе. Для питания чип использует лишь энергию, получаемую с антенны, и способен получать и передавать информацию стандартному считывающему устройству на расстоянии более пяти метров. Планируется, что первые чипы RFID, произведенные в „Крокус Наноэлектроника“, появятся в следующем году», — приводит пресс-служба слова директора по разработкам продуктов компании «Крокус Наноэлектроника» Алексея Хвальковского.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9180705

Крокус Наноэлектроника, Роснано
  • Нет аватара Back2Rio
    12.08.2015:11:22

    Размер нанопамяти меряется в мегабитах, всё логично.

    #1205655
  • Alex M Alex M
    12.08.2015:17:43

    5 лет ждал эти чипы. Говорили будет пригодно даже для ОЗУ ввиду не ограниченности циклов. Однако по таймингам не годится для компьютерных модулей DDRx. Для SSD не годится по объемам, всего до 16 мегабайт на чип. Но среди прочих подобных — весьма конкурентно по объемам

    Вот интересно, скажите, у стандарта DDR4 какие максимальные величины таймингов? Можно ли увеличить их настолько, чтобы пусть и медленная была память, но своя, на своих медленных чипах? Не говорю про сам интерфейс, ясно будет FPGA-посредник чтобы дать DDR интерфейс со всеми его особенностями

    #1205656
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,