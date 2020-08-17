Первый контейнерный поезд «Агроэкспресс» с подсолнечным маслом отправился из России в Китай

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Первый контейнерный поезд «Агроэкспресс» с подсолнечным маслом, произведенным в Адыгее, отправился 14.08.2020 г. в Китай.

Это первый в истории «Агроэкспресс» с фасованными маслами, отправленный из РФ в Китай, а также — важный шаг, который положительно отразится на сотрудничестве между двумя странами в области сельского хозяйства.

Подсолнечное масло расфасовано в полиэтиленовые бутылки вместимостью один и пять литров. Оно погружено в 41 контейнер (каждый по 40 футов).

Проект осуществляется в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь». Поезд будет проходить через монгольскую территорию, а когда достигнет городского уезда Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), товар перегрузят в вагоны компании «Китайские железные дороги».

Планируется, что груз доставят в точку назначения за 15 дней. Вскоре после завершения транспортировки в КНР российское масло появится на прилавках местных магазинов по всей стране.