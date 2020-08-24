БМП Манул представили на форуме Армия-2020

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Курганский машиностроительный завод представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» новую боевую машину пехоты «Манул».

Новая боевая машина оснащена необитаемым дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем Бумеранг-БМ, который вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2000 патронов) и двумя сдвоенными пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Допускается установка на новой боевой машине пехоты и других боевых модулей.

Новая машина создана на базе боевой машины пехоты БМП-3. Уровень унификации «Манула» с БМП-3 составляет порядка 50%. На боевой машине установлен двигатель УТД-32 повышенной мощности. Максимальная скорость новой БМП по шоссе составляет 70 км/ч, по грунтовой дороге — 55 км/ч и 9,5 км/ч — на плаву.

Десантное отделение рассчитано на восемь военнослужащих, десантирование которых предусмотрено через заднюю аппарель боевой машины.

Фото © Роман Азанов.