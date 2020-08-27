На калужском предприятии «Алгонт» открыли новый научно-инженерный корпус

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На калужском заводе «Алгонт» открыли новое производственное здание. Его площадь 1400 м2.

В здании, оборудованном современной сетевой инфраструктурой, демонстрационными и тестовыми стендами, разместятся около 70 разработчиков программного и аппаратного обеспечения. Они будут заниматься крупными проектами по созданию интеллектуальных систем видеонаблюдения, досмотра транспортных средств, биометрической идентификации и физической защиты.

Новый корпус выполнен в формате open-space. Сотрудникам доступны рабочие места, переговорные, места отдыха, кафе и даже небольшой спортзал.

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В новом корпусе уже идет работа. В частности, здесь разрабатывают «умные» системы видеонаблюдения и контроля доступа на различные объекты.

АО «Алгонт» — один из лидеров на рынке автоматизированных систем контроля для объектов высшей категории опасности

Здесь разрабатываются технологии мирового уровня, проекты по заказам Госкорпорации «Росатом», ПАО «Газпром» и ФСБ России, атомной отрасли и аэрокосмической промышленности.

Производственные площади предприятия превышают 5 тыс. кв. метров, здесь трудится более трёхсот человек. В 2019 году было отгружено продукции на сумму 984 млн. рублей.

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https://nikatv.ru/news/obshestvo/nakaluzhskom-predpriyatii-otkryli-novyy-nauchno-inzhenernyy-korpus