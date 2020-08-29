В г. Костроме открыта школа волейбола
В Костроме открылась спортивная волейбольная школа, где будут заниматься более 140 ребят в возрасте от 9 до 18 лет.
Спортивный комплекс позволит привлечь большее количество детей к занятиям волейболом, поднять уровень спортивной подготовки и результатов сборных команд города и области на всероссийском уровне. Сегодня волейбол активно развивается практически во всех муниципальных образованиях региона и становится все более востребованным видом спорта. Численность занимающихся волейболом составляет более 6,3 тысяч человек, а это 4% от численности всех жителей региона, занимающихся спортом.
Общая стоимость строительства спортивного объекта составила 55 миллионов рублей.
Читайте также...
- В Свердловской области открылась ледовая арена
- В Свердловской области открыли ледовую арену
- Два спортивных комплекса открылись в Московской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.08.2011:24:48