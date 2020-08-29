В г. Костроме открыта школа волейбола

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В Костроме открылась спортивная волейбольная школа, где будут заниматься более 140 ребят в возрасте от 9 до 18 лет.

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Спортивный комплекс позволит привлечь большее количество детей к занятиям волейболом, поднять уровень спортивной подготовки и результатов сборных команд города и области на всероссийском уровне. Сегодня волейбол активно развивается практически во всех муниципальных образованиях региона и становится все более востребованным видом спорта. Численность занимающихся волейболом составляет более 6,3 тысяч человек, а это 4% от численности всех жителей региона, занимающихся спортом.

© adm44.ru

Общая стоимость строительства спортивного объекта составила 55 миллионов рублей.

© adm44.ru

© adm44.ru

© adm44.ru