На Камчатке открылся новый рыбоперерабатывающий завод

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Рыбоперерабатывающий завод «Максимовский» введен в эксплуатацию на территории опережающего развития «Камчатка». Высокотехнологичное предприятие рассчитано на выпуск 175 тонн готовой продукции в сутки — свежемороженой рыбы и красной икры.

Завод по переработке лососевых и донно-пищевых рыб в селе Ивашка Карагинского района состоит из четырёх зданий под одной крышей. Инвестиции в создание завода составили 806 млн рублей, создано 286 новых рабочих мест.

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© minvr.gov.ru