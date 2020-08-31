На Камчатке открылся новый рыбоперерабатывающий завод
Рыбоперерабатывающий завод «Максимовский» введен в эксплуатацию на территории опережающего развития «Камчатка». Высокотехнологичное предприятие рассчитано на выпуск 175 тонн готовой продукции в сутки — свежемороженой рыбы и красной икры.
Завод по переработке лососевых и донно-пищевых рыб в селе Ивашка Карагинского района состоит из четырёх зданий под одной крышей. Инвестиции в создание завода составили 806 млн рублей, создано 286 новых рабочих мест.
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31.08.2008:39:02