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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На Камчатке открылся новый рыбоперерабатывающий завод

 © minvr.gov.ru

Рыбоперерабатывающий завод «Максимовский» введен в эксплуатацию на территории опережающего развития «Камчатка». Высокотехнологичное предприятие рассчитано на выпуск 175 тонн готовой продукции в сутки — свежемороженой рыбы и красной икры.

Завод по переработке лососевых и донно-пищевых рыб в селе Ивашка Карагинского района состоит из четырёх зданий под одной крышей. Инвестиции в создание завода составили 806 млн рублей, создано 286 новых рабочих мест.

 © minvr.gov.ru

 © minvr.gov.ru
Источник: https://minvr.gov.ru/press-center/news/27400/

Камчатский край, рыбоперерабатывающая промышленность
  • Нет аватара termometrix
    31.08.2008:39:02

    На 24 августа 2020 года российские рыбаки добыли свыше 3,4 млн тонн водных биоресурсов

    Согласно данным отраслевой системы мониторинга общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 24 августа 2020 года составил 3 424,52 тыс. тонн (в том числе во внутренних водных объектах — 51,42 тыс. тонн), что на 4,77 тыс. тонн или на 0,1% меньше уровня 2019 года.

    http://www.fish...ykh-bioresursov

    Шпроты: 53 тыс. тонн…

    Отредактировано: termometrix~08:40 31.08.20
    #1207529
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